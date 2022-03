Kriegsreporterin : Heldin der russischen Wahrheit

Sie kann einem fast leidtun. In den sozialen Netzwerken wird Anne-Laure Bonnel als „Heldin der Wahrheit“ verehrt und zugleich als Landesverräterin in Zeiten des Krieges verteufelt. Sie ist freie Kriegsreporterin und berichtet gegenwärtig für das Magazin des „Figaro“ und die rechtslastige Zeitschrift „Valeurs Actuelles“ aus dem Donbass. Den Angriff der russischen Armee auf die Ukraine erlebte sie in der von den Separatisten proklamierten „Republik“ Donezk. Im Sender „CNews“ wurde sie dazu zunächst vom Moderator befragt und schließlich in einen Schlagabtausch mit Bernard-Henri Lévy verwickelt. Er plädiert für noch härtere Sanktionen gegen Russland und ein militärisches Eingreifen der NATO. Einig waren sie sich nur in einem Punkt: Dieser Krieg muss aufhören.

Um Lévy und der ganzen Welt die „Wirklichkeit“ zu zeigen, hielt Bonnel ihr Handy mit Fotos des Grauens in die Kamera. Selbst Lévy, der selten in Verlegenheit gerät, brachten die irritierenden Szenen vorübergehend aus dem Konzept: „Auch Fotos muss man im Krieg kritisch hinterfragen“, stammelte er. „Der Krieg dauert seit acht Jahren an“, hatte Bonnel zuvor im Gespräch mit dem Interviewer gesagt. Die ukrainische Regierung bombardiere ihre eigene Bevölkerung, sagte sie. Für 13.000 Tote sei sie verantwortlich. In ihrer Reportage vom Kriegsausbruch in Donezk schrieb Bonnel: „Die russischsprachigen Bevölkerungen waren die ersten Opfer dieses Konflikts.“