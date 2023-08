Seit dem Beginn des Angriffs auf die Ukraine hat Russland mutmaßlich mehrere Attentate mit Nervengift auf oppositionelle Journalistinnen im Aus­land verübt, auch in Deutschland. Das geht aus Recherchen des russischen Onlinemagazins „The Insider“ hervor. Demnach sind die Journa­listinnen Natalia Arno, Irina Babloyan und Jelena Kostjutschenko Opfer von Giftanschlägen geworden, Letztere im Oktober 2022 in München.

Zuvor hatte Kostjutschenko für die oppositionelle „Nowaja Gazeta“ aus besetzten ukrainischen Gebieten über russische Kriegsverbrechen berichtet. Bereits dort sei die Journalistin Opfer von Schikane durch russische Agenten geworden. Dem Chefredakteur der „Nowaja Gazeta“, Dmitri Muratow, habe ein Bericht des ukrainischen Geheimdienstes vorgelegen, demzufolge es Mordpläne gegen sie gegeben habe. Er warnte sie, nach Russland zurückzukehren. Kostjutschenko ging daraufhin ins deutsche Exil, wo sie seit 2022 für das exilrussische Portal „Meduza“ schreibt.

„Kann es sein, dass du vergiftet worden bist?“

Die Journalistin war sich der Gefahr, in Deutschland Opfer eines Giftanschlags zu werden, offenbar nicht bewusst. In „Meduza“ berichtete sie, wie sich der Anschlag ereignete. Sie sei mit dem Zug nach München gereist. Im Schlaf habe sie jemand am Fuß berührt – und wahrscheinlich mit Nervengift in Kontakt gebracht. In München traf sie sich mit einer Freundin in einem Café. Beim Essen bemerkte sie, dass sie keinen Geschmackssinn mehr hatte, drei vermeintliche Bekannte ih­rer Freundin seien an ihrem Tisch auffällig stehen geblieben. Auf der Rückfahrt traten weitere Vergiftungssymp­tome auf. Sie habe sich nicht mehr konzentrieren können, ihr Schweiß ha­be verfault gerochen. Zuerst habe sie nicht an eine Vergiftung gedacht. Beim Arzt bekam sie die Diagnose, es handele sich um Post-Covid-Folgen. Ihr Zustand habe sich immer weiter verschlechtert. Erst der russische Arzt, der auch den zuerst vergifteten, inzwischen inhaftierten russischen Oppo­sitionellen Alexej Nawalnyj behandelt hatte, kam der Sache auf die Spur: „Kann es sein, dass du vergiftet worden bist?“, habe er sie gefragt. Doch wähnte sie sich in Sicherheit: „Nein, so ‚gefährlich’ bin ich nicht.“

Kostjutschenkos Bericht über die folgenden Untersuchungen und Ermittlungen wirft kein gutes Licht auf die deutschen Behörden. Sie berichtet von Bürokratie, von misslungener Kommunikation und falsch durchgeführten Bluttests. Dem Befund zu­folge habe es keine Anzeichen einer Vergiftung gegeben. Dabei sei ihr Blut nur auf Alkohol, Narkotika und Antidepressiva getestet worden. Ihr Krankheitsbild lasse indes keinen Zweifel daran, dass sie mit einer chlororganischen Verbindung vergiftet wurde, sagen von „The Insider“ befragte Experten. Die Journalistin ist durch die Vergiftung noch immer geschwächt, sie arbeitet weiter in Berlin. Von einem der Ermittler der Berliner Polizei habe sie zu hören bekommen: „Sie denken, es ist hier wie im Paradies. Es gibt hier politische Morde. Ich verstehe die Acht­losigkeit Ihrer Kollegen nicht“.

Die drei Anschläge auf russische Journalistinnen seien von einer bisher ungekannten Qualität, sagt Christian Mihr, Geschäftsführer von „Reporter ohne Grenzen“. Es sei das erste Mal, dass der Kreml Gift gegen russische Exiljournalisten im Ausland einsetze. Er fordert, dass Behörden und Anlaufstellen für verfolgte Journalisten in Deutschland für diese Bedrohungslage sensibilisiert werden.