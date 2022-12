„Das Weihnachtsschnitzel“ : Lasst uns froh, munter und ironisch sein

Es gibt Gründe, sich vor Weihnachten zu fürchten. Konsumterror, Gefühlsduselei, Glühweinplörre und „Last Christmas“ in Endlosschleife gehören dazu, aber auch Einsamkeit oder die Frage, ob erwachsene Kinder eigentlich im eigenen Zuhause feiern dürfen oder getrennt bei Mami und Papi bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. An der Alternative „aufwendiges Menü mit drei Tagen Vorbereitung“ oder „Würstchen und Kartoffelsalat“ scheiden sich die Geister. Mehr Konfliktstoff hält nur der – zuverlässig gebrochene – Vorsatz „Wir schenken uns dieses Jahr nichts“ bereit.

Und dann ist da noch die Sache mit der Liebe, die jede anständige, also alltagsnahe Weihnachtskomödie bewegen muss. Gebrochenes Herz heilt zum Fest der Liebe. Miesepeter bekommt feuchte Augen. Das Kindelein in Windelein (oder ohne) täte gut daran, als Akt der Mitmenschlichkeit weder auf dem Klavier zu stümpern, noch Weltliteratur oder Frohe Botschaft beim Aufsagen zu verhunzen. Als Akt der Liebe reichte es, dass es einfach da ist, als Hoffnung, um den anderen die Augen zu öffnen.

Keine Angst vor Ironie

Nicht nur im Hinblick darauf ist „Das Weihnachtsschnitzel“ eine gelungene Weihnachtskomödie, mit ironisch gebrochener Botschaft freilich. Viele behaupten, dass komische Ironie ein schwieriges, nahezu unmögliches Geschäft gerade im Fernsehen ist, weil sie sowohl Di­stanz zu ihrem Gegenstand als auch Verständnis für ihn erfordert. In den Sendern haben manche vor Ironie genauso viel Angst wie vor Weihnachten.

Was im Fall des „Weihnachtsschnitzels“ überflüssig ist, weil man sich in diesem WDR-Film zum Fest nicht nur bestens unterhält, sondern auch ein Wiedersehen mit der tiefen, freilich nicht unproblematischen Freundschaft von Günther Kuballa (Armin Rohde) und Wolfgang Kettek (Ludger Pistor) aus Dortmund feiern kann. Es ist der fünfte Film der „Schnitzel“-Reihe in zwölf Jahren und passt als Humorgabe zum Fest wie die Faust aufs lamettageschädigte Auge. Inzwischen stehen die früher notorisch klammen, ungleichen Partner-in-crime vor der Rente. Der Schnitzel-Imbiss, den die beiden in der Nähe von „Sigrids Pommes“ geführt haben, ist verkauft, das Mobiliar gegen Bares verscherbelt. Grummel-Günther, in einer Einzimmerwohnung mit Blick aufs Gleisbett des Hauptbahnhofs gelandet, will über die Feiertage nach Kanada fliegen. Robben einmal nicht nur im Dortmunder Zoo und den geliebten Tierdokus sehen, das wär’s.

Den ehemaligen Fachverkäufer für Herrenoberbekleidung Wolfgang treibt anderes um. Damit seine Frau Karin (Therese Hämer) sich nicht als „Oma zweiter Klasse“ fühlen muss, weil Tochter Jessi (Cristina do Rego) und Schwiegersohn mit Baby Kalli bei der „anderen Oma“ feiern wollen, hat seine Liebste kurzerhand die gesamte Mischpoke zur Bescherung eingeladen. Beate (Heike Trinker) und Rolf (Frank Hübner) sind allerdings „was Besseres“ als die Ketteks, was die kulinarische Planung („Rolf mag Krustentiere“) kompliziert macht und die Haushaltskasse sprengt, vom Stress ganz zu schweigen. Als ein Räuber im Weihnachtsmannkostüm ihre gesamte Barschaft klaut, heuern Günther und Wolfgang zwecks Datenermittlung bei der „Personal Prime Weihnachtsmänner“- Agentur von Ines Holler (Haley Louise Jones) an und nehmen die Verfolgung im Kostüm auf. In Frage kommt Ekel Hartmut (Ulrich Gebauer), vermeintlich Pommes-Sigrids (Jule Böwe) fieser Ehemann.

Rohde ist als Bad Santa eine Wucht

Als „Bad Santa“ ist Rohde Idealbesetzung („Das macht was aus dir“. „Ja, einen Gartenzwerg“), während Pistor – äußerlich – das entsprechende Gardemaß fehlt („Kinder wollen was Weiches. Sie sind zu dünn“. „Ich kann mich sehr gut breitmachen“), was er allerdings mit Pointendichte kompensiert. Beim Einkaufscenter-Einsatz verschreckt der übel gelaunte Günther („mit Dortmund bin ich fertig“) Kunden und Personal mit antikapitalistischer Konsumkritik, Wolfgang glänzt als Parfümberater mit blumigen Schmeicheleien.

Im Krankenhaus wird es bei der Patientenbescherung besinnlich, auch, weil Flaschensammler Schelle (Peter Franke) als weiterer Weihnachtsmann das Lukasevangelium mit ungeahnter Inbrunst vorträgt und anschließend auf Pfandobjektsuche geht. Das Geld aber bleibt verschwunden, die Ermittlungen stocken, die Freunde geraten sich lautstark in die Haare, der festtagsverordnete Friede ist akut gefährdet. Wolfgang ist im Übrigen für Ambitions-Downsizing: „Karin, ich denke, wir sollten im Großen und Ganzen etwas kleiner denken.“ Was einfacher gesagt als getan ist. Aber selbst die aus anderen „Schnitzel“-Filmen bekannte, beinharte Frau Gottschalk (Ramone Kunze-Libnow) vom Dortmunder Jobcenter, nach Bypass-OP auf Station von Krankenschwester Karin, lässt sich von der Besinnung anstecken.

Video starten Trailer : Das Weihnachtsschnitzel Video: ARD, Bild: WDR

Regisseur Wolfgang Murnberger und Kameramann Peter von Haller verfilmen das gelungene Drehbuch des „Weihnachtsschnitzels“ (Autorinnen Katja Kittendorf und Gabriele Graf) mit der Art von rauem Charme, für den der Ruhrpott zu Recht oder Unrecht bekannt ist. „Kleine Leute“ mit Hang zum Grummeln, aber großen Herzen am rechten Fleck wirken hier jedoch nicht stereotyp, sondern authentisch und wie mitten aus dem Leben gegriffen.

Alltagsrealismus trifft auf humoristische Entlarvung, etwa wenn „Konkurrenz-Oma“ Beate und ihre Pelzkragen-Luxusfreundinnen am Prosecco-Stand Karin gönnerhaft applaudieren, weil sie als Krankenschwester so wichtig für die Gesellschaft sei. Die wünscht sich bloß, einmal an Weihnachten jenseits der Pleite zu sein. Ein großes Pfund des Films ist selbstverständlich die Besetzung. Rohde und Pistor spielen zum Niederknien, Hämer und Böwe geben die emotionalen Noten. Die kapitalistischen Berufszicken, allen voran Jones als No-Nonsense-Weihnachtsmannagenturinhaberin, überzeugen. Selbst eine kleine Rolle wie die der Agentur-Assistentin Tanja (Martina Eitner-Acheampong, die gerade als Merkel-Lookalike in der urkomischen zweiten Staffel der Politsatire „Parlament“ glänzt), ist liebevoll ätzend gezeichnet. „Das Weihnachtsschnitzel“ hat das Zeug zum Weihnachtsklassiker.

Das Weihnachtsschnitzel läuft heute um 20.15 Uhr im Ersten.