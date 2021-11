Gespräch mit Oliver Polak : Kein Witz ist härter als die Realität

Herr Polak, Sie sind eigentlich Stand-up-Comedian, aber haben zuletzt mit „Besser als Krieg“ eine Art Talkshow gemacht. Jetzt erscheint auf Netflix „Your life is a joke“, eine Show, in der Sie wieder mit Gästen sehr persönliche Interviews führen. Deswegen habe ich mir überlegt, heute mit Ihnen auch über Gespräche zu sprechen.

Anna Vollmer Redakteurin im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Im ersten Moment, als Sie gesagt haben „ich habe mir überlegt“, dachte ich kurz, Sie wollten jetzt ein Spiel spielen. Ich finde, das ist in deutschen Talkshows oft der cringe-Moment, an dem man denkt, wo ist eure Fantasie? Das ist jetzt etwas überzeichnet. Denn wenn man gute Gäste hat, dann kann es so sein, wie wenn man jemanden kennenlernt: Das muss kein Date sein, sondern ein Abend, an dem man sich stundenlang an einem guten Ort gegenüber sitzt und einfach nur redet. Da gibt es so eine Romantik im Moment. Das fehlt mir manchmal: Richtige Gespräche, ohne dass es ein Ziel gibt, wie das oft in Talkshows mit einer bestimmten Besetzung ist. Jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen, vielleicht ist es die Kunst, das zuzulassen. Ich habe oft das Gefühl, dass das gar nicht erwünscht ist. Ich glaube, das hat etwas mit diesem Land zu tun, in dem es nicht so eine Diskussions- oder Gesprächskultur gibt, weil nach dem Zweiten Weltkrieg so viel weggeschwiegen wurde – verständlicherweise.