Der ukrainische Komiker und Fernsehmoderator Serhiy Prytula hätte einer jener Promis sein können, die man, wenn man ihre Sendungen nicht schaut, vor allem aus Klatschspalten oder Werbespots für Kosmetikprodukte und Naschereien kennt.

Seine Karriere im ukrainischen Showbusiness ist klassisch für die Branche: Teilnahme an Comedy-Shows, Moderation des ESC, eine nicht besonders anspruchsvolle Rolle in einer nicht besonders anspruchsvollen Filmkomödie. Sein Humor ist derb; er hat sich auch schon einige rhetorische Fehltritte geleistet, für die er heftige Kritik einstecken musste. Dennoch steht sein Name in der Ukraine nicht in erster Linie für populäre Unterhaltung. Prytula ist einer der bekanntesten Volontäre des Landes, ein außerordentlich erfolgreicher Organisator von Spendenkampagnen für humanitäre Projekte und vor allem für das ukrainische Militär.