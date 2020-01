„AJ and the Queen“ bei Netflix : Königin mit Vaterfreuden

„AJ and the Queen“ bei Netflix

Ihre Majestät ist zwar vielleicht not amused, aber recht amüsant: In der Serie „AJ and the Queen“ gibt der Dragqueenstar RuPaul sein Sitcom-Debüt.

Je höher die High Heels, desto tiefer der Fall. Ruby Red ist in New York die Königin der Dragqueens und auch wenn viele neidische Künstler in Frauenkleidern an ihrem Thron sägen, ist es schließlich ein Teufel im Anzug, der ihrer Herrschaft ein Ende bereitet. Gerade hat Ruby noch im Geldscheinregen vor jubelndem Publikum verkündet, dass sie sich von den großen Bühnen zurückziehen will, um fortan ihr eigenes Ding zu machen, da haben sich ihre Pläne auch schon in einen Scherbenhaufen verwandelt, garniert mit einem gebrochenen Herzen.

Denn der Mann, den Ruby als Sonny für ihre Cher, als Berry Gordy für ihre Diana Ross bezeichnet, entpuppt sich als Ike für ihre Tina. Nach sieben Monaten Liebesbeziehung wollten Robert (RuPaul), der auf der Bühne zu Ruby wird, und Hector (Josh Segarra) auch Geschäftspartner werden und gemeinsam einen Nachtclub eröffnen. Hector sollte die unternehmerische Expertise mitbringen, Robert das Startkapital, sein gesamtes Vermögen. Doch als die Kaution für den Mietvertrag fällig wird, sind sowohl Hector als auch das Geld verschwunden.

RuPaul ist aktuell die bekannteste Dragqueen der Welt

Laut Polizeiakte war der vermeintliche Liebhaber ein Betrüger, spezialisiert auf ältere Dragqueens, die „verzweifelt und einsam“ sind. Unter der Obhut seines blinden, aber stilsicheren Freundes Louis (Michael-Leon Wooley) leckt Robert seine Wunden, viel Zeit bleibt ihm dafür aber nicht. Denn schon am nächsten Tag steht eine Tour quer durch Amerika an, zu den lukrativen Dragqueen-Bühnen des Landes, so wie jedes Jahr. Es sollte eigentlich die letzte sein, mit dem leeren Konto scheint nun aber wieder kein Ende in Sicht. Entsprechend deprimiert sitzt Robert hinter dem Steuer seines alten Wohnmobils, als sich hinten plötzlich zwischen Perücken und Pailletten etwas regt. Nach einer unschönen Begegnung am Vorabend hat sich ein blinder Passagier an Bord geschmuggelt: Es ist AJ, zehn Jahre alt, von der drogensüchtigen Mutter im Stich gelassen, aber dermaßen diebisch und frech unterwegs, dass auch die Empathie des gutmütigen Robert bald an ihre Grenzen stößt. AJ verlangt, nach Texas zu seinem Großvater gebracht zu werden, und auch wenn Robert den kleinen Quälgeist um anderthalb Meter überragt, bleibt er mit seinem Protest chancenlos.

RuPaul, der Robert alias Ruby Red verkörpert, ist aktuell die bekannteste Dragqueen der Welt. Seine Castingshow „RuPaul’s Drag Race“ geht dieses Jahr in die dreizehnte Staffel, hat schon neun Emmy-Awards gewonnen und ist nach stetig wachsender Popularität in Amerika auch zum internationalen Phänomen geworden, seit alle Staffeln weltweit bei Netflix zu sehen sind. An diesen Erfolg soll „AJ and the Queen“ nun anknüpfen, und der Streamingdienst hat bei seiner Eigenproduktion die Weichen dafür gestellt. RuPaul spielt nicht nur die Hauptrolle, er hat die Serie auch erdacht, gemeinsam mit Michael Patrick King, der als Autor und Produzent die Kultserie „Sex and the City“ maßgeblich geprägt hat. Beide haben deutliche Fingerabdrücke hinterlassen. Auf der einen Seite die laute Theatralik der Drag-Welt, der Spaß am Wortwitz, die Liebe zur Performance. Auf der anderen die Freude an emotionaler Sehnsucht als dramatischem Motor. Das kann eine wunderbare Kombination sein. Zum Beispiel wenn Ruby in voller Montur inklusive riesigen Gummibrüsten AJ (Izzy Gaspersz), die sich entgegen der äußeren Erscheinung als Mädchen entpuppt, dazu bringen kann, das Verhalten ihrer Mutter noch mal zu überdenken. Oder wenn AJ mit ebendiesen Brüsten als Schwimmhilfen die ersten Bahnen ihres Lebens im Motelpool zieht – und sie später einer Frau überlassen will, die sich im Kampf gegen den Krebs beidseitig das Brustgewebe entfernen lassen hat.

Irritierend ist dies dann, wenn Klamauk einfach zum Drama umgedeutet wird und Karikaturen zu Figuren werden. Soll die verschlafene Freude von AJs Mutter über ein paar Donuts nach einer scheinbar anstrengenden Nacht im ältesten Gewerbe der Welt zu Beginn noch für sitcomhafte Lacher sorgen, heischt ihr Weg aus der Sucht in der nächsten Folge um ehrliche emotionale Anteilnahme. Ähnliches gilt für das Verhältnis von Robert und Hector. Die jeweiligen Konflikte der beiden Helden können ihr dramatisches Potential deshalb nie ganz entfalten.

Stärker überzeugt hingegen das Zusammenspiel des Duos. Wenn Robert etwa versucht, möglichst sensibel nach AJs Genderidentität zu fragen, und seiner Begleiterin väterlich nahelegt, dass sie in seiner Gegenwart sein kann, wer sie will, speist sie ihn regelmäßig ab. „Jaja, bring mich lieber nach Texas!“ Die Saat der Erkenntnis, dass es okay, ja gar ganz wunderbar sein kann, ein Mädchen oder eine Frau zu sein, geht bei AJ trotzdem langsam auf, während Robert durch den tapferen Satansbraten zu einer Stärke inspiriert wird, die er sonst nur auf der Bühne zu präsentieren vermag. „Wenn du dich nicht selbst liebst, wie zur Hölle willst du jemand anderen lieben?“, fragt RuPaul am Ende jeder Folge seines Castingformats. Nach der Antwort suchen auch AJ und die Queen, allerdings auf eine deutlich zahmere Art, mit klassischen Motiven des Buddy-Movie-Genres. Das rührt mitunter an. Fans des bissigen Drag-Humors könnte es langweilen.

