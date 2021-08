„Monster Hunter“ bei Sky : Königin der Krustentiere

Wenn die unerschütterliche Milla Jovovich in einem auf dem gleichlautenden Videospiel basierenden Film namens „Monster Hunter“ die Anführerin einer Ranger-Einheit spielt, die mit Natalie Artemis nach der griechischen Jagdgöttin benannt ist, dabei jedoch alles andere als jungfräulich auftritt, ahnt das Publikum rasch: Der Feinsinn hat hier nur kurze Gastspiele.

„Monster Hunter“, das machte schon die vor allem in Asien extrem populäre Videospielreihe des japanischen Entwicklers Capcom klar, heißt, sich dem brutal-darwinistischen Zyklus von Werden und Vergehen zu überlassen: Aufspüren, erlegen, abdecken, aufrüsten, aufspüren, erlegen, abdecken, aufrüsten. Spannung kam in diese Monotonie des Bestienbezwingens vor allem, weil man nie wusste, wann das Biest zur Strecke gebracht werden konnte. Man schlug mit heillos übertriebenen, mittlerweile jedoch ikonisch gewordenen Waffen so lange auf Donnerechsen ein, bis die sich fallen ließen. Das konnte dauern, ob man Großschwert, Hammer, Gewehrlanze oder die Energieklinge schwang.

Nun aber hat Regisseur Paul W. S. Anderson, der schon für Videospielverfilmungen wie „Mortal Kombat“ (Mit „K“, 1995) und die „Resident Evil“-Reihe (ebenfalls mit Milla Jovovich) verantwortlich zeichnet und sich die Rechte sicherte, als der jüngste Teil des Videospiel-Franchises „Monster Hunter: World“ 2018 weltweit populär wurde, nur neunzig Minuten zur Verfügung. Und weil es auch im Film ewig dauert, bis das erste ernstzunehmende Vieh liegt (58. Filmminute), bleibt wenig Platz für Worte oder Handlung. Was übrig bleibt, geht so: Captain Artemis sucht in der Wüste mit ihrem Bravo-Team nach dem Alpha-Team, wird von einem Zeitensturm in die „Neue Welt“ gepustet, findet dort verbrannte Überreste ihrer Kameraden, verliert den Rest ihres Teams an ein gehörntes Sandmonster (Diablos) und Spinnen (Nerscylla), danach ihren Verstand, verprügelt ihren Retter und sucht anschließend mit ihm nach dem Rückweg.

Zwei der Leitfragen am Anfang einer jeden Geschichte lauten: Was wollen die Figuren? Was kann auf ihrem Weg dahin schiefgehen? Die Antworten hier: zurück und Tod durch Zähne, Hörner, Klauen, Keulen, Stachel, Feuer, Spinneneier, Gift. Dass es nicht komplexer wird und es eineinhalb Stunden ums nackte Überleben geht, macht der Film in den ersten Minuten klar: Ein Schiff donnert des Nachts über ein Meer aus weißem Sand (gedreht wurde in und um Cape Town), Blitze zucken über den Himmel, und Ron Perlman schwingt sich mit Cosplayer-Perücke an einem Seil zum Steuerrad. Ein Mann geht über Bord.

Wenn in der Folge Soldatin auf Jäger trifft, wirkt es, wie überhaupt der ganze Film, als treffe die Welt von Sindbad dem Seefahrer auf „Aliens – Die Rückkehr“ im Setting von „Dune“. Textlich befinden wir uns abgesehen vom hohlen Loblied auf soldatische Tugenden gleichbleibend auf einem „Blaues Licht“-Niveau, auf dem Sprache zu einem bedeutungslosen Hintergrundrauschen wird: „Scheiße, wo sind wir, Mann?“ – „Wo kommt’n der ganze Sand auf einmal her?“ – „Und was zum Teufel ist das da ..?“. Bahnbrechendste Erkenntnis des Films ist: „Jetzt reicht’s!“.

Milla Jovovich, an deren deutsche Synchronstimme man sich gewöhnen muss, gelingt das Kunststück, in diesen Umständen nicht unterzugehen: Sie spielt, was sie immer spielt, eine harte Nuss, die Fleischwunden mit Schießpulver kauterisiert, im entscheidenden Moment entweder ein umwerfendes Lächeln, Schokolade oder zwei brennende Doppelklingen parat hat. Der Cutter Doobie White hat aus dieser Vorlage zum Teil Sequenzen zusammengebastelt, bei denen man am besten nicht blinzelt und deren Bilder dem Zuschauer mit einem brachialen Sounddesign – knacken, knirschen, krachen, knarzen – in den Schädel gehämmert werden. Paul W. S. Anderson indes ist sich treu geblieben: Ganze Szenen sehen aus wie aus „Mortal Kombat“, samt brennender Feuerschalen am Himmelsturm, von denen niemand so recht weiß, wer sie pflegt und anzündet.

Will uns dieser Film etwas sagen? Gesellschaftstheoretisch legt er seinem Publikum eine soziale Ordnung nahe, in der man sich in nomadenartigen, bewaffneten Kleingruppen organisiert, wartungsaufwendige Waffen gegen solche tauscht, die aus den Körpern der Feinde gefertigt sind, und alles niedermäht, was einem in die Quere kommt. Wenn es also nichts wird mit der Klimawandelfolgenabmilderung und vielleicht noch der eine oder andere Dinosaurier in der Arktis aus dem Kälteschlaf erwacht, ist der Zuschauer vorbereitet. Besser, er ist dann im Team von Milla Jovovich.

