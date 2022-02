Digitalfehler bei „Welt“ : „Superlinke Aktivistinnen“ statt „super Holocaustopfer“

Ein Fehler bei der Online-Aufbereitung eines Artikels des Chefredakteurs der „Welt am Sonntag“, Ulf Poschardt, hat am Sonntag für Aufregung in der Medien-Netzblase gesorgt. In einem Kommentar Poschardts hieß es an einer Stelle, an der von „superlinken Aktivistinnen“ die Rede sein sollte, „super Holocaust-Überlebende“.

Der Text befasst sich mit dem Umstand, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Jahr 2020 einen Artikel in dem Magazin „Antifa“ der vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuften „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten“ veröffentlicht hatte.

Der in einer ersten Online-Version von Poschardts Text zu lesende Wortlaut sei ein „schlimmer Fehler“, teilte der Springer-Verlag auf dem Twitteraccount „Welt“ mit, der bei der Digitalisierung des Textes entstanden sei und „den wir zutiefst bedauern und umgehend korrigiert haben“.

Ein falscher Link

Woran es gelegen habe, schildert der Verlag en detail: „Wie konnte das passieren? Unsere bisherige Rekonstruktion hat ergeben: Der Begriff sollte im Digitalen verlinkt werden und dabei ist versehentlich ein falscher Link gesetzt und auch das Wort, hinter dem dieser Link steht, geändert worden. Grund war offenbar, dass die mit der Aufgabe befasste Mitarbeiterin zuvor an einem anderen Thema gearbeitet hat und entsprechende Verlinkungen noch im Cache zwischengespeichert waren. Der obligatorische 4-Augen-Check hat sich auf Headline und Teaser beschränkt, weil der eigentliche Kommentar im Zuge der Produktion der Print-Ausgabe bereits alle obligatorischen Kontroll-Schleifen durchlaufen hatte und digital unverändert und lediglich um Verlinkungen ergänzt übernommen werden sollte. Wir sind bereits dabei zu überprüfen, wie wir unsere technischen Systeme und Prozesse so anpassen können, dass sich ein derartiger Fehler möglichst nicht wiederholen kann.“