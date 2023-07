Eine kalifornische Kanzlei hat eine Sammelklage gegen OpenAI eingereicht. Die anonymen Kläger werfen dem Unternehmen, das unter anderem den Chatbot ChatGPT entwickelt hat, den Diebstahl von Unmengen persönlicher Daten vor. OpenAI soll diese zur Schulung seiner Künstlichen Intelligenz verwendet haben. Dieser rechtliche Ansatz ist neu, bislang waren das Aushöhlen des Urheberrechts und des Datenschutzes Kritikpunkte an ChatGPT. Die Klage richtet sich gegen mehrere OpenAI-Firmen und ihren Kooperationspartner und Großinvestor Microsoft.

Johanna Schwanitz Volontärin Folgen Ich folge

Wie es in der Klageschrift heißt, soll OpenAI „systematisch 300 Millionen Wörter aus dem Internet gekratzt“, heimlich aus Büchern, Artikeln, Blogs sowie aus Beiträgen, etwa in sozialen Medien wie Instagram oder Twitter gestohlen haben. Darunter fielen auch personenbezogene Informationen und Gespräche, beispielsweise aus Mails oder Chats sowie sensible Gesundheitsdaten, heißt es weiter.

Daten von Kindern und Jugendlichen verwendet

Zudem seien Daten von Kindern und Jugendlichen verwendet worden. Nicht nur in Europa, sondern auch in Kalifornien gelten diese als besonders schützenswert – ein sechs Jahre und ein zwölf Jahre altes Kind werden in der Liste der Kläger aufgeführt. Die einzelnen Kläger werden in der Schrift anonymisiert und nur mit Kürzeln ihrer Namen angegeben. Dabei wird beschrieben, welche Plattform er oder sie wie oft genutzt hat, von der gegebenenfalls Daten gestohlen wurden, beispielsweise Twitter- oder Facebook-Konten.

Generative KI-Tools wie ChatGPT funktionieren, indem sie Milliarden von Wörtern aus dem Internet aufnehmen und lernen, Schlussfolgerungen zu ziehen. Danach sind sie in der Lage, Gespräche zu führen und auch Prüfungen zu schreiben. Allerdings haben die Menschen, die diese Wörter geschrieben haben, OpenAI weder erlaubt, sie zu benutzen, noch war es ihnen laut Klageschrift überhaupt bewusst.

Mehr zum Thema 1/

Das Unternehmen habe diese Wörter und Informationen ausschließlich aus Profitgründen gestohlen: „Ohne diesen beispiellosen Diebstahl von privaten und urheberrechtlich geschützten Informationen, die echten Menschen gehören, die mit einem bestimmten Zweck einzelnen Gemeinschaften mitgeteilt wurden, wären die Produkte nicht zu dem Multi-Millionen-Dollar-Geschäft geworden, das sie heute sind.“