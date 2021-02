Aktualisiert am

Klage gegen Fox-News : Jetzt sagen Richter, was Falschmeldungen sind

Der Kampf gegen die Desinformation auf den rechtskonservativen amerikanischen Mediennetzwerken nimmt neue Dimensionen an: Mit massiven Klagen gehen die Firmen Smartmatic und Dominion unter anderem gegen Fox News vor, wo seit Monaten Behauptungen kursieren, die Wahlmaschinen der Firmen hätten dem vermeintlichen Betrug bei der Präsidentschaftswahl Vorschub geleistet. Die Behauptung haben Donald Trumps ehemalige Anwälte Rudy Giuliani und Sidney Powell in die Welt gesetzt. Ungeachtet fehlender Beweise fanden die Unterstellungen bei Fox News und auf den Spartenkanälen Newsmax und OANN ausführlich Gehör.

Nun setzen sich die Firmen zur Wehr. Vor zwei Wochen hat der Wahlmaschinenhersteller Dominion Voting Systems eine Schadenersatzklage von 1,3 Milliarden Dollar gegen Giuliani wegen der Aussage eingereicht, mit Dominion-Maschinen sei massiver Wahlbetrug bei der Wahl begangen worden. Unter dem Eindruck einer 2,7-Milliarden-Dollar-Verleumdungsklage, die Smartmatic nun gegen Fox News und mehrere Mitarbeiter des Senders einbrachte, sah sich der Sender zu drastischen Maßnahmen gezwungen: Fox News hat mit „Lou Dobbs Tonight“ die quotenstärkste Sendung seines Business-Kanals gestrichen. In der Klage werden Dobbs und die Moderatorinnen Maria Bartiromo und Jeanine Pirro eigens genannt. In dem 276 Seiten umfassenden Dokument heißt es, die Moderatoren hätten von Giuliani und Powell verbreitete Geschichten über Smartmatic-Stimmzettelfälschungen aufgegriffen, um die Firma zu diffamieren und zu verunglimpfen. „Sie wissen, dass die Wahl nicht gestohlen wurde“, zitierte das öffentliche National Public Radio (NPR) aus der Klage. „Sie wissen, dass die Wahl nicht manipuliert wurde. Sie kennen diese Wahrheiten ebenso, wie sie wissen, dass zwei plus zwei vier ist und dass die Erde rund ist.“