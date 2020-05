Appell an Bundesregierung : Kinofilm retten!

Eine Gruppe unabhängiger Drehbuchautoren und Regisseure ist mit einem offenen Brief an die Bundesregierung herangetreten, um den deutschen Kinofilm zu retten. In dem Schreiben, das am Freitag an Monika Grütters, die Kulturbeauftragte der Bundesregierung, und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ging, heißt es, der deutsche Kinofilm sei „in höchster Gefahr“. Durch die Corona-Krise seien „sämtliche deutsche Kino-Produktionen zum Stillstand gekommen“. Für Kinofilme, deren Produktion abgebrochen werden musste, hätten die Filmförderungen einen Nothilfefonds ins Leben gerufen. Für bevorstehende Filme jedoch fehle „jede Absicherung der Produzenten für das Risiko eines Drehstopps durch einen Covid-19-Fall“.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. F.A.Z.

Ohne Absicherung aber würden vor allem unabhängige Produzenten „das Wagnis, zu drehen, nicht länger eingehen können“. In den nächsten Monaten sei deshalb ein „massives Produzentensterben“ zu erwarten, „Arbeitslosigkeit für Filmschaffende und die Vernichtung großer Teile des deutschen Kinos. Die Gesellschaft verlöre damit auf nicht absehbare Zeit einen essenziellen Teil ihres kulturellen Nährbodens.“

Die Drehbuchautoren und Regisseure dringen auf „Sofortmaßnahmen“. Dabei denken sie vor allem an den fehlenden Versicherungsschutz. Versicherungen und Rückversicherungen träten für das Risiko der Corona-Pandemie nicht ein und böten keine „Lösungsvorschläge für die Filmbranche“, heißt es in dem offenen Brief. Damit sei „jeder Kinofilmdreh eine tickende Zeitbombe“.

Wie eine Lösung aussehen könnte, erläuterte der Produzent Uli Aselmann, Gründer der in Hamburg ansässigen Firma „die film gmbh“ und stellvertretender Vorsitzender der Produzentenallianz, im Gespräch mit dieser Zeitung. Denkbar sei, so Aselmann, ein „Rettungsschirm“ in Form eines Fonds, in den Bundeskulturbeauftragte und Bundeswirtschaftsministerium, abgesichert durch einen Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), einzahlen. Doch nicht nur diese seien als Gewährsträger denkbar, sondern auch die Bundesländer, die sich besonders in der Filmförderung engagieren, die zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Sender der RTL-Gruppe, Pro Sieben Sat 1 und selbstverständlich auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF.

Mehr zum Thema 1/

Unterzeichnet ist der Brief an Monika Grütters und Peter Altmaier von 109 Regisseurinnen, Regisseuren, Autorinnen und Autoren, angefangen bei Züli Aladag über Emily Atef, Hans-Christoph Blumenberg, Detlev Buck, Andreas Dresen, Aelrun Goette, Dominik Graf, Nina Grosse, Hermine Huntgeburth, Caroline Link, Vivian Naefe, den Hauptinitiator Kilian Riedhof, Volker Schlöndorff, Til Schweiger, Margarethe von Trotta, Wim Wenders bis zu Soleen Yusef (um nur einige zu nennen).