Kino gegen Streaming : 500 Tage warten ist zu lang

Auch in Frankreich war der Kinofilm „Black Panther“ ein Kassenschlager. Er war so erfolgreich, dass Disney die Fortsetzung in den transatlantischen Kulturkampf schickte: Hollywood gegen die „exception culturelle“ der Franzosen. Seit Monaten drohte der Unterhaltungsriese, die Fortsetzung „Black Panther: Wakanda Forever“ nicht im Kino zu zeigen, sondern direkt über seinen Streamingdienst Disney+ zu vertreiben. Kommt ein Film im Frankreich erst einmal ins Kino, müssen die Abonnenten eines Streamingdienstes rund 500 Tage auf ihn warten. Bis zur Reform der sogenannten „Chronologie der Medien“ Anfang dieses Jahres waren es sogar 36 Monate. In den Vereinigten Staaten beträgt die Wartefrist 45 Tage. Im letzten Moment hat es sich Disney, was den Vertrieb in Frankreich angeht, anders überlegt: „Black Panther: Wakanda Forever“ hat am 9. November in Paris Premiere.

Schwärzester September seit vierzig Jahren

Für die französischen Kinos sieht es zurzeit düster aus. Sie hatten den schwärzesten September seit mehr als 40 Jahren und verbuchten nur 7,4 Millionen Eintritte. Vergeblich hatte die Branche nach einem besucherarmen Sommer auf einen Frühling im Herbst gehofft. Um ein Drittel sind die Jahres-Besucherzahlen eingebrochen. Seit Be­ginn der Corona-Pandemie bleiben die Zuschauer zu Hause. Netflix, Amazon Prime und Disney+ profitieren von den veränderten Gewohnheiten. Für seine kulturpolitische Abwehrschlacht gegen Hollywood, die sich auch an einem Punkt wie der Kinoauswertung eines Films beweist, ist Frankreich oft belächelt, aber auch gelobt worden. Es hat so als einziges Land in Europa über alle Krisen hinweg eine funktionierende Filmindustrie am Leben erhalten. Doch gegenwärtig ist vom „Tod des Kinos“ die Rede.