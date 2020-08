Epic Games gegen Apple : Kinderkreuzzug

Das ist offene Rebellion. Und sie zielt weit nach oben. Das amerikanische Software-Unternehmen Epic Games hat sich mit Google und Apple angelegt. Zankapfel ist die mobile Version des populären Battle-Royale-Shooters und Elternschrecks „Fortnite“. Darin knipsen sich Kinder und Erwachsene in einer bunten Welt, mit bunten Waffen, in bunten Animationen die bunten Rüben weg und kaufen für echtes Geld bunte Kostüme, um die Sache noch farbenfroher zu gestalten.

Sowohl Apple als auch Google haben die App von ihren Plattformen verbannt, nachdem Epic Games es „Fortnite“-Spielern erlaubt hatte, entgegen der Richtlinien beider App-Stores Inhalte günstiger zu erstehen. Man ließ die beiden Riesen schlicht außen vor. Nach dem Rauswurf aber klagt Epic nun und wirft den Konzernen Missbrauch ihrer Marktstellung vor.

Doch der eigentliche Schachzug, der auf Apple zielt, ist von fast diabolischer Genialität: Neue Inhalte für Fortnite sollen Spielern, die das Spiel auf iPads oder iPhones spielen, künftig verwehrt bleiben. Beschweren sollen sich die so aufgestachelten Spieler aber bei Apple unter dem Hashtag-Ventil: #freefortnite. Ein Twitter-Nutzer bemerkte dazu, das komme dabei heraus, „wenn Epic Games die Kinderkreuzzüge aus dem Mittelalter wieder auferstehen lässt“.

Und dieser Kreuzzug dürfte, sollte er Zulauf erhalten, nicht gerade klein sein – bei einer Spielerzahl im dreistelligen Millionenbereich. Um die Kinderkreuzfahrer mit der nötigen Propaganda zu versorgen, hat Epic zudem ein an einen früheren Apple-Werbespot angelehntes Video veröffentlicht. Darin sitzen „Fortnite“- Spielfiguren à la „1984“ in apathischem Grau vor einem überdimensionalen Bildschirm der „Platform-Unification-Directive“, um einem angebissenen, wurmstichigen und sprechenden Apfel zu lauschen. Nachdem ein buntes Steckenpferd in Form eines Einhorns krachend in die Mattscheibe geflogen ist, ist folgender Text zu lesen: „Epic Games hat dem Monopol getrotzt. Als Vergeltung blockiert Apple Fortnite auf einer Milliarde Geräten. Schließt euch dem Kampf an, um zu verhindern, dass 2020 zu ,1984‘ wird.“

Völlig unberechtigt ist der elegant orchestrierte Aufstand nicht. Nicht nur sind die Store-Regeln streng, die Provisionen (bis zu dreißig Prozent) hoch und alternative Bezahlwege zumindest bei Apple ausgeschlossen – all das gilt nicht einmal für alle. Abodienste, darunter auch Streamingportale wie Netflix, schließen Verträge einzig und allein auf ihren eigenen Internetseiten und nicht bei Apple oder Google ab. Zwar sind Alleingänge großer Studios gegen mächtige Plattformbetreiber wie beispielsweise das Spieleportal „Steam“ schon oft genug krachend gescheitert. Doch hält sich auch bei Letztgenanntem Platzhirsch zumindest ein Konkurrent hartnäckig im Widerstand. Sie dürfen dreimal raten, wer. Kleiner Tipp: Er mag es bunt.