Der „Tatort“ aus Ludwigshafen : Kinder sind nicht das Problem

Der Täter heißt Appold und ist vorbestrafter Sexualverbrecher, einer von drei Verdächtigen. Lena Odenthal kann ihn erst überführen, als sie seine Freundin knackt, die ihm ein falsches Alibi gegeben hat. Die Ermittlung war zäh, auch für die Zuschauer nur mäßig spannend. Und sie liegt bereits eine Weile zurück, denn als Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal ihren ersten Einsatz hatte, stand die Berliner Mauer noch. Fünfundsiebzig Mal sorgte die Kommissarin seither in Ludwigshafen für Recht und Ordnung, wobei ihr seit acht Jahren Johanna Stern (Lisa Bitter) zur Seite steht. Die innovativsten „Tatort“-Folgen sind es nicht. Im Südwesten schätzt man eben ordentliche Polizeiarbeit, auch das laute Nachdenken über mögliche Tathergänge und den sinnierenden Blick ins Nirgendwo.

Dass 33 Knochenjobjahre nicht spurlos vorübergehen, muss nicht verwundern. Dass im neusten Fall aber gleich vom „hässlichen, faltigen Gesicht“ Odenthals die Rede ist, wirkt ein bisschen unfair. Freilich ist es ein wütendes Kind, das so spricht, die durchtriebene Grundschülerin Madita (Hanna Lazarakopoulos): Typ Bandenchefin und nicht die einzige mit Aggressionspotential. Da ist noch der von jetzt auf gleich losbrüllende Pit (Finn Lehmann) und natürlich Marlon (Lucas Herzog), ein Systemsprenger, der nicht nur Madita auf dem Kieker gehabt zu haben schien. Der Achtjährige ist hier aber vor allem Opfer, und zwar in der schlimmstmöglichen Wendung des Wortes: Er liegt, zu Tode gestürzt, am Fuß der Grundschultreppe, obwohl er doch eigentlich Hausverbot hatte. Um eine Brennpunktschule handelt es sich nicht, sondern um eine vorbildliche Einrichtung.

„Tat im Affekt, würde ich sagen“

Die Episode „Marlon“ in der ausgeruhten Regie von Isabel Braak (Drehbuch: Karlotta Ehrenberg) bringt alles zusammen, was für und gegen den „Tatort“ spricht: ein gesellschaftlich relevantes Thema – aggressive Kinder, die nicht nur ihre sich schuldig fühlenden Eltern überfordern –, psychologische Spannkraft, glaubhafte Empathie, eine unglaubhafte Wendung, schamlose Plakativität (eine Lehrerin schlottert vor den Ausrastern des kleinen Marlon; gleich nach dem Todessturz hören wir einen kindlichen Abzählreim: „Ampel rot. Micky Maus tot“) sowie Dialoge, die nicht mal vor dem Mauerfall frisch gewirkt hätten: „‚Jemand hat seine Augen geschlossen’ – ‚Was auf eine emotionale Bindung hindeutet.‘“ „‚Tat im Affekt, würde ich sagen‘ – ‚Na ja, der Täter könnte auch gestört worden sein.‘“

Na ja, auch sonst könnte es so oder so gewesen sein, bis sich die Suche nach dem Schubser ganz in gewohnter Manier auflöst, wobei es aber gar nicht darauf ankommt. Ob die Schuld nun bei einem der Kinder liegt, bei Maditas mitleidlos wirkendem Vater (Urs Jucker), dem gemobbten Hausmeister (Georg Blumreiter), Marlons eigenen Eltern (Julischka Eichel, Markus Lerch) oder einer ganz anderen Person, wichtiger ist es dem Film, auf den „Teufelskreis“ von Aggression und Ablehnung hinzuweisen. Der Schulsozialarbeiter Anton Leu (Ludwig Trepte), ein wichtiger Helfer der Kommissarinnen, weil er als einziger Zugang zu den Schülern hat, bringt es auf den Punkt: „Kinder sind nicht das Problem. Sie haben eins.“

So überzeugend wie in „Systemsprenger“ (2019) ist die Darstellung der Hilflosigkeit angesichts der kindlichen Wutausbrüche nicht, aber es wird doch gut sichtbar, wie sich überforderte Eltern und Lehrer in sich zurückziehen statt Hilfe zu suchen. So hätte „Marlon“ ein realistisches Drama werden können, mäßig spannend zwar, aber von einer spürbaren und musikalisch gut unterstützten inneren Anspannung getragen. Nur haben die Macherinnen sich leider nicht auf diese Dimension verlassen, sondern Elemente hinzugefügt, die das Ergebnis schwächen. Zum einen müssen die Ermittlerinnen den Tathergang arg gekünstelt nachstellen. Zum anderen dichtet das Buch beiden Protagonistinnen spiegelbildliche Aggressionen an: Stern muss mit ihrer Wut als alleinerziehende Mutter klarkommen. Sie brüllt in Plastiktüten und gesteht ihrer Kollegin: „So ein Kontrollverlust, das ist echt schrecklich. Man macht so schlimme Fehler.“ Odenthal wiederum hat zwar keine Kinder, „aber ich war mal eins, und ich erinnere mich gut, wie beschissen sich das angefühlt hat, wenn man mich loswerden wollte“. Das soll wohl erklären, warum sie nun manche Verdächtige äußerst hart anfasst. Dann wird wieder sinnierend ins Nirgendwo gestarrt, während der Fall sich dank klassischer Polizeimethoden fast von allein löst. In Ludwigshafen käme der „Tatort“ vielleicht sogar ganz ohne Kommissare aus.

Der Tatort: Marlon läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.