Am Anfang fährt das Tiny House von Andreas Kieling durchs Bild, gezogen von seinem Trecker. Anscheinend hat der Tierfilmer auch zu Hause in der Eifel das Bedürfnis, in der Natur zu übernachten, ganz klar wird das nicht. Das winzige Holzhaus bildet in den drei Spezialfolgen von „Terra X – Kielings wilde Welt“ den pittoresken Hintergrund, wenn Kieling erzählt, wie er in China Pandabären gesucht hat oder im Regenwald von Borneo Orang-Utans.

Petra Ahne Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Seit dreißig Jahren dreht er Dokumentationen über Tiere, das ZDF hat ihm, der auch immer wieder für die sendereigene Dokumentationsreihe „Terra X“ unterwegs ist, darum Jubiläumsfolgen gewidmet. In denen geht es um drei Tierarten, Bären, Affen und Elefanten, immer wieder aber auch um An­dreas Kieling, der, wie es bei Vertretern seiner Art vorkommt, von einer Leidenschaft getrieben ist, der er vieles unterordnet – Familie, Gesundheit, mitunter die eigene Sicherheit.

Er sucht die noch nie dagewesenen Bilder

Das Wort „Mission“ fällt öfter, seine ist es, Tieren nahezukommen und diesen Begegnungen besondere, besser noch: nie dagewesene Bilder abzugewinnen. Die drei Filme zeigen einige, die ihm in den vergangenen Jahren gelungen sind: eine Eisbärin in Kanada, die sich in einem Sturm zusammenrollt und mit ihrem Körper ihre zwei Jungen vor dem eisigen Wind schützt; Elefanten in Kenia, die ein eben geborenes, auf wackligen Beinen stehendes Kalb dabei unterstützen, mit der weiterziehenden Herde mitzuhalten – unter anderem indem ein kleiner Hügel, den es nicht bewältigt, einfach weggescharrt wird. Bei einem anderen Zusammentreffen mit Elefanten wurde es für Kieling riskant, er war ihnen so nahe gekommen, dass sie sich drohend auf ihn zubewegten. Der Ko-Kameramann filmte die Szene. Dass Kieling tagelang vor der Höhle der Eisbärin ausharrte, bis sie ihren Nachwuchs erstmals ins Freie führte, hat ihm Erfrierungen eingebracht.

„Ich würde es wieder genauso machen und die Eisbären-Bilder meines Lebens drehen“, sagt er in der Dokumentation. Das seien die Momente, „in denen der Tierfilmer sagt: Dafür lebe ich“. Anderes würde er nicht wiederholen. Dass er nicht mehr Abstand zu den Elefanten hielt, findet er heute unverantwortlich und auch, dass er vor zwanzig Jahren seinen damals neunjährigen Sohn in eine gefährliche Situation brachte: Die beiden aßen an einem Fluss in Alaska selbst gefangenen Lachs, der Geruch lockte einen Bären an. Man sieht, wie das Kind, intuitiv richtig reagierend, ihn mit Rufen zu vertreiben versucht, als Kielings lautere, dunklere Stimme dazukommt, trollt der Bär sich dann auch.

Auch wenn der 63-Jährige seinem maskulinen Draufgänger-Image durch solche Einsichten Korrekturen verpasst, pflegt er es in gleichem Maß. Er ist immer ebenso sehr Abenteurer wie Tierfilmer, sich den Elementen aussetzend, dem Leben so Erfahrungen abringend, die die meisten nicht machen. Es war auch Entdeckerlust und nicht zoologische Expertise, die ihn zum Fernsehen geführt hat: Anfang der Neunzigerjahre brachte er von einer langen Reise nach Alaska Aufnahmen mit, die der WDR sendete. Zuvor war Kieling, der mit sechzehn Jahren allein aus der DDR floh, Seemann, Jäger und Förster gewesen.

Das erfährt man nicht in den drei Folgen, die sich etwas unentschieden zwischen Porträt und Tierdokumentation bewegen. Die Bilder darin sind eine Art Best-of aus Produktionen der vergangenen Jahre, kommentiert von Andreas Kieling, offenes Hemd, Lederband mit Anhänger um den Hals, Tiny House auf sommerlichem Eifelacker.

Der Schimpanse ist „am Boden zerstört“

Seine Interpretationen tierischen Verhaltens sind unbekümmert anthropozentrisch – ein Schimpanse, dem sein hoher Rang innerhalb der Horde streitig gemacht wurde, ist „am Boden zerstört“, eine Bärin, die mit ihren Jungen vor einem – fremden Nachwuchs zuweilen tötenden – männlichen Bären flieht, si­gna­li­siert dem Filmteam durch ihr Näherkommen: „Helft uns.“ Für ihn selbst sind die Tierbegegnungen „unglaublich“, „unfassbar“, „magisch“, mal kommt er „aus dem Staunen nicht heraus“, mal trifft ihn der Blick eines Gorillas „tief in die Seele“. Es ist wohl dieses ungefilterte Berührtsein, das ihn so beliebt macht. Wenn Andreas Kieling auf Vortragstour geht, sind die Säle voll.

In den klassischen „Terra X“-Folgen ist er selbst Protagonist: gefilmt, wie er filmt oder, die Kamera geschultert, durch Eis oder Savanne stapft. Dazwischen spricht er über die Tiere, die er vor die Kamera bekommen will. Das Material ist traditioneller als die mit neuester Technik generierten Bilder etwa von BBC-Produktionen. Deren Schärfe, Nähe und Farbgebung addieren sich zu einer neuen Ästhetik, die die so eingefangene Tierwelt paradoxerweise fast unwirklich erscheinen lässt. Die Dramaturgie ist ausgefeilt, einzelne Exemplare werden zu Darstellern in kleinen Dramen – eine Erzählstrategie, die David Attenboroughs Naturserien vorangetrieben haben und die Schule macht.

Mehr zum Thema 1/

Dreißig Jahre Tierfilme, das hätte Anlass sein können für eine Reflexion des sich verändernden Genres. Stattdessen gibt es in „Kielings wilde Welt“ nicht nur Tiere zu bestaunen, sondern auch eine von der Zeit fast überholte Spezies: den die Zwiesprache mit ungezähmter Natur suchenden Mann.

Die Jubiläumsstaffel von Kielings wilde Welt zeigt das ZDF am 7., 9. und 10. April jeweils um 19.15 Uhr. Vom 5. April an sind die drei Folgen zudem in der Mediathek abrufbar.