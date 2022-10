Staatskanzleichef Schrödter : „Die Sender haben unser Signal verstanden“

Aktualisiert am

Die Bundesländer erwarten von den Öffentlich-Rechtlichen Transparenz, saubere Geschäftsführung und Sparsamkeit. Viel kommt da von den Anstalten nicht, sagt Dirk Schrödter (CDU), der Chef der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein. Ein Interview.

Die ARD ist zurzeit von Skandalen geplagt, etwa im RBB und im NDR. Welche Schlüsse ziehen Sie als für Medienpolitik zuständiger Minister daraus?

Das, was eigentlich selbstverständlich erscheint, dass die öffentlich-rechtlichen Sender mit dem Rundfunkbeitrag wirtschaftlich und sparsam umgehen, war anscheinend nicht für alle Verantwortlichen in den Anstalten selbstverständlich. Ich erwarte eine umfassende Aufklärung der Vorgänge sowie in Zukunft große Transparenz und einheitliche Compliance-Standards, die gegebenenfalls gesetzlich fixiert werden müssen. Zudem müssen die Gremien ihre Kontrollfunktion auch erfüllen können.

Die Rundfunkkommission hat einen Sechs-Punkte-Beschluss „zur aktuellen Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ gefasst. Es wirkt so, als weise die Politik die Verantwortung für die kritisierten Vorkommnisse allein den Sendern zu. Fehlen nicht auch gesetzliche Vorgaben?

Es ist die Aufgabe jeder mit öffentlichen Geldern finanzierten Institution und Organisation, interne Regelungen zu treffen, die den Missbrauch von öffentlichen Mitteln verhindern. Dies gesetzlich vorschreiben zu müssen ist ein Armutszeugnis für solche Einrichtungen. Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind Grundnormen, die sollten nicht zwingend gesetzlich verankert werden müssen. Wir brauchen auch für die Anstalten einheitliche Standards und Regelungen, die helfen, Transparenz zu schaffen und mit den Beitragsmitteln sparsam umzugehen. Wenn die Anstalten dies nicht selbständig umsetzen, stehen die Länder in der Verantwortung, einen entsprechenden Rechtsrahmen vorzugeben.

Reichen die sechs Punkte aus, um das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wiederherzustellen?

Die Vorfälle der letzten Wochen haben die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht gestärkt. Wir dürfen aber nicht so tun, als wäre die Akzeptanz bei der Mehrheit der Bevölkerung oder bei einem Großteil gefährdet. Ein großer Teil der Bevölkerung vertraut ihm weiter und weiß auch um seine Notwendigkeit. Aber seine Akzeptanz muss wieder wachsen, verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen werden und für die Zukunft erhalten bleiben. Hierfür spielen transparente Kontrolle und Compliance-Regeln sowie der sparsame Umgang mit dem Rundfunkbeitrag eine wichtige Rolle. Für eine hohe Akzeptanz ist aber auch die Qualität des Programms entscheidend und dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Bürgerinnen und Bürger dort erreicht, wo sie Medienangebote nutzen. Für mich ist daher wichtig, dass im Programm, unabhängig von den Ausspielwegen, der Markenkern herausgestellt wird und die Anstalten von den ­Flexibilisierungsmöglichkeiten Gebrauch machen. Beides haben wir im 3. Medienänderungsstaatsvertrag verankert. Ich erwarte, dass dieser Weg der Stärkung des Markenkerns und der Nutzung der Flexibilisierungsmöglichkeiten auch gegangen wird.

Die Anstalten sagen, wenn sie sparen, gehe das zulasten der Programmqualität. Ist das nicht ein Widerspruch?

Nein. Die Erfahrungen zeigen, dass der Programmauftrag auch mit dem Nutzen von Synergien in hoher Qualität verwirklicht werden kann. Für die Umsetzung des Auftrags wird der Finanzbedarf durch die Gebührenkommission KEF unabhängig ermittelt, zugleich werden Einsparpotentiale aufgezeigt. Auftragserfüllung und Wirtschaftlichkeit sind zwei Seiten einer Medaille. Darauf hat die KEF wiederholt verwiesen.

Am 19. Oktober hat sich die Rundfunkkommission der Länder mit den Intendanten getroffen. Was hat die Überprüfung der internen Aufsichtsstrukturen ergeben, die die Länder leisten sollten?

Die Intendantinnen und Intendanten der öffentlich-rechtlichen Sender haben dargelegt, dass alle an einer Überprüfung der Compliance-Regeln arbeiten und die Kontrollsysteme verbessern wollen. Erste Maßnahmen wurden bereits ergriffen. Ich glaube, man hätte seit August etwas weiter sein können, und ich hätte mir gewünscht, dass die Schlussfolgerungen und Veränderungen konkreter benannt werden. Dieser Zwischenbericht entsprach so nicht meinen Erwartungen. Insofern ist da Luft nach oben. Aber ich gehe davon aus, dass im Verlauf des Novembers die Vorhaben konkretisiert werden, die wir uns dann genau ansehen werden. Das Signal der Länder an die Anstalten wurde verstanden.