Buch über Harvey Weinstein : Hollywood schwieg und er vergewaltigte weiter

Harvey Weinstein während des gegen ihn geführten Strafprozesses, im Februar 2020 in New York Bild: Reuters

Mehr als zwanzig Jahre lang hat der amerikanische Journalist Ken Auletta das Wirken des Medienmoguls Harvey Weinstein begleitet. Für den „New Yorker“ porträtierte er Weinstein schon im Jahr 2002 als haltlosen Tyrannen, der wegen seiner teilweise gewalttätigen Ausbrüche ebenso gefürchtet wie für sein herausragendes Talent, große Filme zu erkennen und zu promoten, verehrt wurde. Jetzt hat Auletta mit „Hollywood Ending“ eine umfassende Biographie zu Weinstein veröffentlicht. Auletta zeichnet den Weg des Mannes nach, der, aus einfachen Verhältnissen in New York stammend, einer der einflussreichsten Filmemacher in der Geschichte Hollywoods – und schließlich als Sexualstraftäter wegen Vergewaltigung zu dreiundzwanzig Jahren Haft verurteilt wurde.

Auletta zieht einen Strich unter eine schicksalhafte Unternehmung, die zwanzig Jahre zurückreicht. Für sein damaliges Weinstein-Porträt unter dem Titel „Beauty and the Beast“ hatte Auletta nicht nur Weinsteins Aggressivität und seinen harschen Führungsstil recherchiert, sondern mit Leuten aus Weinsteins Umkreis über die sexuellen Übergriffe gesprochen, die man Weinstein nachsagte. Es sollte sich zeigen, dass Harvey Weinstein im Laufe seiner vierzigjährigen Karriere mindestens hundert Frauen vergewaltigt oder sie sich sexuell gefügig gemacht hat. Doch es blieb Auletta verwehrt, dies an die Öffentlichkeit zu bringen, weil niemand wagte, ihm die Geschichten offiziell zu bestätigen. David Remnick, Chefredakteur des „New Yorker“, sagte damals zu Auletta: „Wir können keine anonymen Anschuldigungen veröffentlichen.“