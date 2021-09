„American Horror Stories“ : Keine Tabus mehr

Teenager, die vorgeben, vor gar nichts Angst zu haben. Unterdrückte sexuelle Begierden und Rachegelüste, Außenseiterdasein und Erniedrigung, Kontrollsucht, Scham und Wut – all dies waren Themen, die Ryan Murphy und Brad Falchuk in der ersten Staffel ihrer Anthologie-Serie „American Horror Story“ verhandelten. Das gelang mal besser und mal schlechter: Besonders „Murder House“ und „Asylum“ bestachen durch unvergessliche Figuren und herausragende Schauspieler. Mitunter mündete eine verheißungsvolle Vorlage in ein Massaker („1984“) oder kam über stilistisch berauschenden, inhaltlich verkorksten Augenschmaus („Hotel“) nicht hinaus.

Gleichwohl bewiesen sich Ryan Murphy und Brad Falchuk nach ihren bahnbrechenden Serien „Nip/Tuck“ und „Glee“ abermals als visionäre Grenzgänger der Popkultur mit großem Vergnügen an Kitsch und einem genauen Blick auf die amerikanische Psyche. „Menschen erzählen Geschichten, um mit ihren Ängsten klarzukommen“, sagte Dylan McDermott als Ben Harmon in „American Horror Story: Murder House“: „Kunst und Mythologie sind nichts als Schöpfungen, die uns ein Gefühl der Kontrolle darüber vermitteln sollen, wovor wir uns fürchten.“

Jetzt folgt mit „American Horror Stories“ ein Serienableger in Häppchenform – abgeschlossene Grusel-Kurzgeschichten statt Romane. „Es ist Scham, nicht Angst, die uns davon abhält, zu sein, wer wir eigentlich sind“, sagt Scarlett (Sierra McCormick) in einer Szene von „Rubber(wo)Man“, der einleitenden Doppelfolge. Dass Murphy und Falchuk hier ihren eigenen Ruf ausschlachten, ist nicht von der Hand zu weisen. Von den bislang veröffentlichten sieben der sechzehn Folgen spielen allein drei im namengebenden „Murder House“ der ersten Staffel (die Al­fred Rosenheim Villa in Los Angeles ist längst zur Touristenattraktion geworden, woraus die Auftaktepisoden erzählerisches Kapital schlagen).

Mehr zum Thema 1/

Die Kurzform hat Vorteile – die Filme sind stringent. „Rubber(wo)Man“ etwa ist eine kondensierte und leider zugleich überstreckte Neuauflage von „Murder House“: Eltern in der Ehekrise reisen mit mauliger Teenager-Tochter an und müssen sich mit den Geistern (und dem Latexanzug) des geschichtsträchtigen Hauses auseinandersetzen. Das mag Fans gefallen, weil das Universum von „American Horror Story“ immer schon vollgestopft war mit selbstironischen popkulturellen Verweisen. Ansonsten aber zeichnen sich die Episoden, in denen es um Tod, Sex, Scham und Schmerz geht, durch das Fehlen jedweder Inspiration aus. Manche Episoden sind sehenswert, darunter „Drive-In“, eine Story über einen mysteriösen Film, der seine Zuschauer vermeintlich in blutrünstige Monster verwandelt. Unter anderem wird hier eine Filmrolle zum Mordinstrument. Und die Episode „The Naughty List“ spielt mit dem Zynismus der Influencer-Generation und erinnert streckenweise an „Black Mirror“ und die dort angestellten Überlegungen, ob uns die allgegenwärtigen Bildschirme zu Monstern machen.

Murphy und Falchuk stellen stets die direkte Frage: Was macht dir Angst? Mit ihrer Herangehensweise haben sie die zeitgenössische amerikanische Fernsehkultur nachhaltig geprägt. Sie vermengten in den Geschichten von „American Horror Story“ Frivoles mit einer Faszination für die Untiefen der menschlichen Seele, und das machte meist großen Spaß. Aber „American Horror Stories“ wirkt wie das Original auf Sparflamme. Was vor zehn Jahren Tabubruch war, mutet hier manchmal bloß effekthascherisch und obszön an. Wenn es bloß ums grausig-detailverliebte Blutbad geht, tappen Murphy und Falchuk in dieselbe Falle, die sie ihren Influencer-Prot­agonisten in „The Naughty List“ stellen: Es kann nicht gut gehen, wenn man mit puren Schockeffekten hantiert und vorgibt, hohe Unterhaltungskunst abzuliefern.

American Horror Stories, von heute an bei Disney+.