Germanwings-Absturz : Presse darf Schaulust am Grab des Kopiloten nicht fördern

Die Presse darf mit einer Bildberichterstattung über das Grab des für das Germanwings-Unglück verantwortlichen Kopiloten keinen „Grabtourismus“ befördern. Die Angehörigen des Kopiloten, der für den Tod von 149 weiteren Menschen in den französischen Alpen verantwortlich ist, hätten ein Recht darauf, dass auch sie in ihrer Trauer beim Besuch des Grabes „nicht zum Objekt von Schaulust und Sensationsgier“ werden, entschied der Bundesgerichtshof in einem am Freitag veröffentlichten Urteil. Die Karlsruher Richter erklärten damit die Online-Fotoberichterstattung von „Bild“ für rechtswidrig, billigten aber deren Textberichterstattung. (AZ: VI ZR 62/17)

Konkret ging es um den Todesflug des Germanwings-Fliegers vom 24. März 2015. Der 27-jährige Kopilot Andreas L. hatte den staatsanwaltlichen Ermittlungen zufolge den Airbus 320 gezielt gegen einen Berg in den französischen Alpen geflogen. Das genaue Motiv der Tat blieb unklar. Vermutet wird jedoch ein Suizid aufgrund von Depressionen.

Recht auf Privatsphäre

Über die nichtöffentliche Beerdigung von Andreas L. berichtete „bild.de“ am 30. Juni 2015 umfassend. In dem Artikel wurde beschrieben, wie das Grab und der Grabschmuck aussahen – etwa das Holzkreuz und die Kranzschleifen. Das Grab wurde mit mehreren Fotos abgebildet. Die Eltern des Kopiloten sahen sich damit in ihrem Recht auf Schutz der Privatsphäre verletzt.

Dem stimmte der Bundesgerichtshof zumindest bei der Foto-Berichterstattung zu. Der Text-Artikel sei jedoch nicht zu beanstanden. Die Fotos machten die Auffindbarkeit des Grabes auf dem Friedhof deutlich leichter. Dadurch bestehe die Gefahr, dass die Eltern bei Besuchen des Grabes von anderen Personen gestört oder ihre „Symbole des Gedenkens zerstört vorfinden“, befand der Bundesgerichtshof.

„Privatheit und die berechtigte Erwartung, nicht zum Objekt von Schaulust und Sensationsgier in Momenten der Trauer beim Besuch des Grabes eines nahestehenden Verstorbenen zu werden, bestehen auch auf einem öffentlichen Friedhof und haben am Schutz des Rechts auf Privatsphäre teil“, urteilten die Karlsruher Richter. Die Bilder würden einen „Grabtourismus“ befördern.