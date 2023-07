Aktualisiert am

Ein Jahr nach RBB-Skandal : Was unter dem Strich bleibt

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hätte es damals so viel leichter und besser haben können. Damals, im April 2016. Da wurde Patricia Schlesinger zur Intendantin des Senders gewählt. Erst im sechsten Wahlgang setzte sie sich gegen den ZDF-Journalisten Theo Koll durch. Koll geht Ende des Jahres als Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios in Rente und wird von den Zuschauern vermisst werden. Er personifiziert den öffentlich-rechtlichen Journalismus so, wie er sein soll: gerad­linig, kritisch, distanziert, seriös, unbestechlich.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Patricia Schlesinger indes kämpft vor Gericht gerade um ihr monatliches „Ruhegeld“ von rund 18.400 Euro im Monat. Das „Ruhegeld“ ist bekanntlich eine Spezialität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es wird gezahlt, wenn jemand aus einem Spitzenjob vorzeitig ausscheidet – bis zum Eintritt in die Rente oder sogar darüber hinaus und auch, wenn der- oder diejenige einen neuen Job hat: Speck plus Schwarte auf Kosten der Rundfunkbeitragszahler.