Rundfunkrat hat entschieden : Katrin Vernau zur neuen Intendantin des RBB gewählt

Katrin Vernau ist vom Rundfunkrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg am Mittwochnachmittag im zweiten Wahlgang zur neuen Intendantin des Senders gewählt worden. Das meldet der RBB. Sie war die einzige Kandidatin. Vernau tritt als Interimsintendantin für ein Jahr die Nachfolge der fristlos gekündigten Patricia Schlesinger an. Die Wahl verlief allerdings nicht reibungslos. Im ersten Wahlgang verpasste Vernau die nötige Zweidrittelmehrheit. Von zwanzig Stimmen im Rundfunkrat wären dies 14 gewesen, für Vernau stimmten jedoch nur zwölf Rundfunkräte, sieben stimmten gegen sie, es gab eine Enthaltung. Und es war zunächst unklar, so der RBB, ob es einen weiteren Wahlgang geben würde. Im zweiten Wahlgang erhielt Katrin Vernau 16 von zwanzig Stimmen.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Nach ihrer Wahl sagte Katrin Vernau, nach Angaben des RBB: „Ich freue mich über das Vertrauen und auf die vor mir liegende Herausforderung. Nun gilt es, den RBB gemeinsam mit den Mitarbeitenden wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen und ihn zu einer starken Landesrundfunkanstalt für Brandenburg und Berlin zu machen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein wichtiger Baustein der Demokratie. Wir müssen ihn schützen und weiterentwickeln!"

Es sei „nicht alles schlecht“

Sie wolle die Mitarbeiter des RBB anhören und dafür Foren schaffen, sagte Vernau. Zudem wolle sie die Wirksamkeit der Gremien als Kontrollinstanzen des Senders wiederherstellen. Sie werde einen Kassensturz machen, um zu wissen, wo der RBB finanziell steht. Wichtig sei zudem, die Aufklärung voranzutreiben, um die Glaubwürdigkeit des Senders wiederherzustellen. Auch die im Sender umstrittenen Reformen wolle sie sich anschauen. „Mit Sicherheit ist nicht alles schlecht“, sagte Vernau.

Die Vorsitzende des Verwaltungsrats, Dorette König, würdigte die neue Intendantin, so der RBB, als „exzellente Managerin“, die über vielfältige und umfangreiche berufliche Erfahrungen verfüge und verschiedene Restrukturierungsaufgaben erfolgreich gemeistert habe.

„Im Findungsprozess mussten alle über ihren Schatten springen“, sagte der Rundfunkratsvorsitzende Dieter Pienkny. „Im Vordergrund der Findungskommission stand aber der Wunsch, die beste Lösung für den rbb in der Übergangsphase zu finden.“ Für die zurzeit „anstehenden drängenden Aufgaben halte man Katrin Vernau „für eine gute Lösung und tragen die Entscheidung mit“, sagte die Personalratsvorsitzende des RBB, Sabine Jauer. Es gehe in der jetzigen Krise vor allem um Managementaufgaben, weniger um Programmaufgaben. „Als Wirtschaftsmanagerin und Verwaltungsexpertin aus der ARD“ verbinden man mit Katrin Vernau „die Hoffnung, im konstruktiven Austausch mit der Belegschaft die schwere Vertrauenskrise zu bewältigen“.

Sie war die einzige Kandidatin

Katrin Vernau hatte sich am Dienstag auf Vorschlag der Findungskommission als einzige Kandidatin dem Rundfunkrat in einer Videokonferenz vorgestellt. Da schien ihr eine große Mehrheit noch sicher. Die 49 Jahre alte promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin ist seit 2015 Verwaltungsdirektorin des Westdeutschen Rundfunks. Zuvor war sie Partnerin bei der Unternehmensberatung Roland Berger und leitete die Roland Berger School of Strategy and Economics.

Geboren wurde Katrin Vernau 1973 im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen. Nach ihrem Studium an der Hochschule St. Gallen in der Schweiz und an der Columbia Business School promovierte sie im Jahre 2002 an der Universität Potsdam. Von 2006 bis 2012 war sie Kanzlerin der Universität Hamburg, von 2002 bis 2005 Kanzlerin der Universität Ulm. Der da­malige SPD-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, Nils Schmid, hatte die Parteilose 2011 als Aspirantin für das Forschungsministerium in sein Schattenkabinett aufgenommen. Nach einer ersten Amtsperiode als Verwaltungsdirektorin des WDR war Vernau im Mai 2019 vom Rundfunkrat auf Vorschlag des Intendanten Tom Buhrow mit großer Mehrheit wiedergewählt worden.

Der bis dato geschäftsführende Intendant und RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus hatte zuvor in einer Anhörung des Medienausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus eine Personallösung „von außen“ befürwortet: Es sei wichtig, dass „jemand von außen kommt, der mit den Vorgängen bislang nichts zu tun hat“. Dass es möglicherweise eine Interims-Intendantin geben werde, hatte Schulte-Kellinghaus als „ganz wichtigen Neustart“ bezeichnet. Vernaus bisheriger Chef, der WDR-Intendant Tom Vuhrow, hatte kürzlich vor dem Medienausschuss des Landtags von Sachsen-Anhalt gesagt, den Interimschef des RBB erwarte ein „Feuerwehreinsatz“.

Die Interimsintendantin darf nach Maßgabe der Rechtsaufsicht des RBB, die zurzeit beim Land Brandenburg liegt, maximal ein Jahr amtieren. Anschließend muss ein regulär gewählter Intendant oder eine Intendantin die Aufgabe wahrnehmen.