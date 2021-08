Karlsruhe zu Rundfunkbeitrag : Vor der großen Bescherung?

Wenn das Bundesverfassungsgericht bei seiner bisherigen Rundfunkrechtsprechung bleibt, können die Intendantinnen und Intendanten der öffentlich-rechtlichen Sender den Champagner schon einmal kaltstellen. Denn dann werden die Verfassungsrichter der Beschwerde gegen die Blockade der von ihnen als zwingend ausgegebenen Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 17,50 Euro auf 18,36 Euro im Monat am Donnerstag stattgeben. Da diese zum 1. Januar dieses Jahres anstand, könnte es sogar sein, dass Karlsruhe den Anstalten eine Kompensation für die seither ausgebliebene Erhöhung zuspricht. Dies käme zu den Einnahmen von ziemlich genau acht Milliarden Euro aus dem Beitrag im vergangenen Jahr noch obendrauf. Da die Beitragserhöhung den Sendern für die Zeit von 2021 bis 2024 rund 1,5 Milliarden Euro zusätzlich einbringen sollte (gefordert hatten sie drei Milliarden), droht den Beitragszahlern eine saftige Rechnung.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Angehalten hatte das Verfahren bekanntlich der inzwischen wiedergewählte Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU). Um seine Kenia-Koalition mit SPD und Grünen zu retten, legte er den Medienstaatsvertrag, der die Beitragserhöhung formuliert, Ende November des vergangenen Jahres dem Landtag nicht zur Abstimmung vor. SPD und Grüne wollten zustimmen, Haseloff musste aber befürchten, dass Mitglieder der CDU-Fraktion den Staatsvertrag ablehnten, dann wäre dieser an ihrem Widerstand und an dem der AfD gescheitert. Die öffentlich-rechtlichen Sender legten gegen diesen Schritt Verfassungsbeschwerde ein. Ihren Antrag auf eine Eilentscheidung lehnte das Bundesverfassungsgericht wegen mangelnder Begründung ab. Für das nun anstehende Urteil besagt dies allerdings gar nichts.

Erwarten darf man vielmehr, dass die Richter dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk jene allumfassende Position als Garant der Meinungsfreiheit bestätigen, die sich seit jeher durch die Karlsruher Rechtsprechung zieht. Das begann mit dem ersten Rundfunkurteil im Jahr 1961, in dem die Richter festhielten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Bundesrepublik Sache der Länder ist. Es setzte sich fort in den Achtzigerjahren mit Urteilen zur Zulässigkeit des privaten Rundfunks und zum „dualen“ Rundfunksystem, das nach Ansicht des Gerichts auf dem Gedanken der „Grundversorgung“ mit Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung durch eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gründet. Demnach sind die Sender sozusagen das Fundament der Rundfunk- und Pressefreiheit in diesem Lande.

Politik- und „staatsfern“, bitte

Hinzu kamen in den Neunzigerjahren Entscheidungen, mit denen die Finanzierung und das politik- und staatsferne Finanzierungssystem der öffentlich-rechtlichen Sender als konstitutiv für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk formuliert wurden. 2007 betonte das Bundesverfassungsgericht, dass die Bundesländer nicht aus politischen Gründen von der Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) abweichen dürfen, welche die Höhe der Rundfunkgebühr – heute des Rundfunkbeitrags – empfiehlt.