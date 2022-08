Schlesingers ARD-Rücktritt : Du hast das Ziel erreicht, Bonus!

Das gab es in der Geschichte der ARD dann doch noch nicht: Die Vorsitzende des Senderverbunds tritt zurück. Verkündet wird ihr Schritt zur besten Sendezeit vor Millionen Zuschauern in der „Tagesschau“. Die Intendantinnen und Intendanten haben offenbar erkannt, was die Stunde geschlagen hat. Es geht um Vorwürfe der Vetternwirtschaft in der Geschäftsleitung des Rundfunks Berlin Brandenburg (RBB). Und es geht um mehr: um die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Auf dass sie von diesem Schaden abwende, gibt Patricia Schlesinger ihr ARD-Amt ab. Sie drückt es etwas verklausuliert aus. „Die öffentliche Diskussion um in meinen Verantwortungsbereich fallende Entscheidungen und Abläufe im RBB berührt inzwischen auch die Belange der ARD“, sagt sie. Die „Geschäftsleitung des RBB und ich sehen unsere Hauptaufgabe jetzt darin, zur Aufklärung dieser Vorwürfe beizutragen und unser Hauptaugenmerk auf den RBB zu richten“.

Journalistenverband prescht vor

Man meint bei der Meldung das Aufatmen der Kolleginnen und Kollegen Intendanten zu hören. Niemand von ihnen hatte sich in den vergangenen Wochen zu Wort gemeldet, um Schlesinger beizuspringen. Das war deutlich. Keiner wusste, welche Seltsamkeiten das bestens informierte Webportal „Business Insider“ noch zutage fördern würde. Nun der Zug an der Reißleine, zu dem die RBB-Intendantin bei einer eilends anberaumten Konferenz der Senderchefs gedrängt worden sein soll. Sie selbst hatte bis zuletzt den Eindruck vermittelt, sie bleibe im Amt – beim RBB und in der ARD. Ein spannenderes Schauspiel hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk selten geboten. Und nun?

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) denkt schon weiter. Kaum hatte Patricia Schlesinger verkündet, sie gebe den Vorsitz der ARD ab, warf Frank Überall per Pressemitteilung einen Blick auf ihre Zukunft als Intendantin des RBB. Es sei richtig, dass „Schlesinger Schaden von der ARD abwendet“. Ihr Rücktritt ändere aber „nichts an der Notwendigkeit, die gegen sie erhobenen Vorwürfe lückenlos aufzuklären“, sagte Überall. Davon sei auch abhängig, ob sie weiterhin den RBB anführen könne. Die Journalisten des Senders brauchten „eine Führungsfigur an ihrer Spitze, die sich auf die Zukunftssicherung der Rundfunkanstalten im Mediengeschäft konzentrieren kann, sich nicht dauernd mit Vorwürfen über die eigene Amtsführung auseinandersetzen muss. Ob Frau Schlesinger dieser Herausforderung gewachsen ist, sollte sie selbstkritisch prüfen.“

Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl. Die Gewerkschaft Verdi geht nicht ganz so weit, benennt aber das Problem – die vermutete Vetternwirtschaft zwischen der RBB-Intendantin Schlesinger und dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats des Senders, Wolf-Dieter Wolf. Dass der Immobilienunternehmer im RBB das Sagen hat und zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der landeseigenen Berliner Messe-Gesellschaft ist, sei „vollkommen inakzeptabel“, sagte der Berliner Verdi-Landeschef Frank Wolf. „Diese Konstellationen“ seien „prädestiniert für Machtmissbrauch“. Bei der anstehenden Neuauflage des RBB-Staatsvertrags gelte es sicherzustellen, dass es eine solche Aufstellung nicht mehr geben kann.

Wer mit wem beim RBB?

Das Wer-mit-wem hat in der Tat die Lage erst ermöglicht. In der Kurzzusammenfassung: Da gibt es die zweifelhaften Verträge für Berater des vom RBB geplanten „Digitalen Medienhauses“. Am Zustandekommen des Vertragsreigens ist der RBB-Verwaltungschef Wolf beteiligt. Der ist nebenbei auch noch Aufsichtsratschef der Tochterfirma RBB Media, die ihrerseits Berater angeheuert hat. Als Berater mit Aufträgen von bis zu 140.000 Euro verdingte sich zudem Patricia Schlesingers Ehemann bei der Messe Berlin. Deren Aufsichtsrat führt wer an? Genau, der bereits erwähnte RBB-Doppelfunktionär Wolf. Ein Mietgeschäft mit der Messe Berlin, das für den RBB angeblich unvorteilhaft gewesen sein soll, kommt hinzu. Dann wären da noch angeblich erwogene, fragwürdige Finanzierungsmodelle mit Zugriff auf die Pensionsrücklage der Mitarbeiter für das „Digitale Medienhaus“. Das könnte 160 bis 185 Millionen Euro und also doppelt so viel kosten wie avisiert. Das Grundgehalt der Intendantin wird um 16 Prozent auf 303 000 Euro pro Jahr erhöht, beschlossen hat dies der Verwaltungsrat des RBB. Fehlen noch die Geschäfts­essen im Privathaus der Intendantin und ihr angeblich privat genutzter Luxus-Dienstwagen samt Chauffeur. Das gibt schon ein seltsames Bild ab.