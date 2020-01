Kampf gegen Fake News : Kanada führt Steuerbonus für digitale Presse-Abos ein

Die kanadische Regierung will im Kampf gegen Fake News den unabhängigen Journalismus stärken. Mit einem Steuerbonus von 15 Prozent auf digitale Presse-Abonnements sollen die nationalen Zeitungen unterstützt werden. Wie der Nachrichtendienst „Heise online“ berichtet, können Kanadier bis Ende 2024 eine Gutschrift für ihre Einkommenssteuer beantragen.

Ob ein Medium von der Förderung profitiert, hängt von verschiedenen Kriterien ab: Voraussetzung ist, dass es seinen Sitz in Kanada hat, privat und nicht an den Rundfunk angeschlossen ist und mindestens 75 Prozent kanadische Eigentümer und Verwaltungsräte aufweist. Inhaltlich muss sich das Presseorgan in eigenständigen journalistischen Recherchen vorrangig mit aktuellen Themen beschäftigen, die im allgemeinen Interesse der Bevölkerung sind – Fachmedien sind also ausgeschlossen. Die Redaktion muss aus mindestens zwei Journalisten bestehen, die von ihrem Arbeitgeber inhaltlich unabhängig tätig sind. Welche Medien Teil der Förderung werden, beschließt ein unabhängiges Gremium.

Die kanadischen Steuerzahler können mit der neuen Regelung Ausgaben für Online-Nachrichten und Zeitschriften bis 500 Dollar, also knapp 350 Euro einreichen und sich bis zu 75 Dollar erstatten lassen.