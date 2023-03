Zwei bärtige Männer sehen sich in die Augen, zwischen ihnen ein kleiner Tisch. Der eine legt die Hand an die Wange seines Gegenübers, misst die Distanz und holt schwungvoll aus. Krachend schlägt die Hand ein, die weiße Kreide an der Innenseite hinterlässt eine große Wolke. Der stämmige Mann fällt in sich zusammen und kippt nach hinten. Die Schiedsrichter hinter ihm bekommen ihn und seinen Kopf gerade noch vor dem Aufschlag zu fassen. Das ist der Alltag in der amerikanischen Serie „Power Slap“. De­ren erste Staffel ging am vergangenen Wochenende mit einem kurzen und brutalen „Finale“ zu Ende. Weitere Staffeln sind bereits geplant, denn es gibt ein Publikum für diesen neuen „Sport“. Zumindest nennt Dana White, der Produzent von „Power Slap“, das Ganze so: einen neuen, aufregenden und seriösen Sport. Leider ist es nichts davon.

White ist einer der größten Namen im internationalen Sportgeschäft. Er hat die Kampfsportorganisation UFC, die Ultimate Fighting Championship, zu einer der lukrativsten Sportveranstaltungen der Welt gemacht. Sie hat den vergleichsweise neuen Kampfsport Mixed Martial Arts (MMA), eine Mischung aus allen bestehenden Kampfsportarten, seit den Neunzigerjahren mit aufgebaut. Was als moderner Gladiatorenkampf mit minimalen Regeln begonnen hat, ist mittlerweile zu einem seriösen und weitestgehend skandalfreien Sport geworden. Doch dass White dasselbe auch mit „Power Slap“ gelingt, ist unwahrscheinlich.