Trotz Ausladung und Absage : Jury will Lisa Eckhart im Literaturwettbewerb halten

Die Kabarettistin Lisa Eckhart soll weiter im Wettbewerb um den Klaus-Michael-Kühne-Preis bleiben. Darauf jedenfalls lautet die Vorstellung der Jury, wie diese am Montag mitgeteilt hat. Man nehme zur Kenntnis, dass die Leitung des Harbour Front Literaturfestivals den Roman „Sonder“ von Alard von Kittlitz „als achte Position für den Debütantensalon beruft. Die Jury wird indes alle von der Vorjury benannten KandidatInnen in ihre Bewertung, die rein literarischen Kriterien folgt, mit einbeziehen“, heißt es in der Erklärung. Der Jury des Preises gehören Felix Bayer vom „Spiegel“, Stephanie Krawehl von der Buchhandlung Lesesaal, Stephan Lohr (NDR Kultur a.D.), Meike Schnitzler von der Zeitschrift „Brigitte“ und Maximilian Probst von der „Zeit“ an.

Lisa Eckhart war zum „Debütantensalon“, bei dem acht Autorinnen und Autoren aus ihren Werken lesen, zunächst, nach der Entscheidung der Vorjury, eingeladen worden. Dann hatte ihr die Festivalleitung nahegelegt, sich zurückzuziehen. Die Festivalmacher hatten Sicherheitsbedenken. Die Betreiber des „Nochtspeichers“, der Lokalität, in der Eckharts Lesung hätte stattfinden sollen, hatten die Veranstaltung abgesagt, weil „Warnungen“ der Nachbarn eingegangen seien, linke Gruppen könnten den Abend gewaltsam stören wie dies bei einer Lesung des Journalisten Harald Martenstein in der Vergangenheit schon geschehen sei.

Die Festivalleitung hatte, auch gegenüber der F.A.Z. von „Drohungen“ gesprochen und darauf hingewiesen, dass dies vom „Nochtspeicher“ so dargestellt worden sei, andernfalls hätte man sich zu dem Schritt nicht veranlasst gesehen. Da Lisa Eckhart nicht von sich aus zurückzog, wurde sie ausgeladen, dann aber, als der Vorgang öffentlich wurde und sich an der Ausladung Kritik entzündete, wieder eingeladen. Zunächst wurde ihr vorgeschlagen, eine Lesung per Videoschaltung abzuhalten, dann hieß es, man wolle die Veranstaltung an einen anderen Ort verlegen und Lisa Eckhart in Hamburg den Auftritt ermöglichen. Dies lehnten die Kabarettistin, ihr Management und ihr Verlag Zsolnay ab.

Mehr zum Thema 1/

Lisa Eckhart wurde mit ihrem Roman „Omama“ in den Wettbewerb aufgenommen, der an diesem Montag erschienen ist. Diesen will die Jury des Klaus-Michael-Kühne-Preises nun weiterhin im Wettbewerb würdigen. Damit setzt sich die Jury von der Leitung des Harbour Front Literaturfestivals ab.

Die Befürchtung, es könne gewaltsamen Protest geben, geht auf die im vergangenen Mai angebrandete Kritik an einem Auftritt Lisa Eckharts in der WDR-Kabarettsendung „Mitternachtsspitzen“ im September 2018 zurück. Dort deklinierte sie in der Rolle der Kunstfigur, die Lisa Lasselsberger alias Lisa Eckhart auf der Bühne darstellt, unter dem Rubrum „Die heilige Kuh hat BSE“ Vorurteile gegen Minderheiten durch. Dabei kam sie unter anderem auf den inzwischen als Sexstraftäter verurteilten Filmproduzenten Harvey Weinstein, den Regisseur Roman Polanski und auf Woody Allen und auf den Umstand zu sprechen, dass diese Juden seien. Daran hatte sich die Kritik entzündet, hier würden Vorurteile gegen Juden nicht persifliert, sondern transportiert. Diesen Vorwurf wies die Kabarettistin mit Verweis darauf zurück, dass sie als Person mitnichten mit derlei Vorurteilen etwas am Hut habe. Gegen den Vorwurf hatte sie auch den Kabarettist Dieter Nuhr in Schutz genommen.