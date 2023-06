Vor der am Freitag anstehenden Intendantenwahl im Rundfunk Berlin-Brandenburg hat sich eine der Kandidatinnen aus dem Rennen verabschiedet. Juliane Leopold, die Chefredakteurin Digitales bei ARD aktuell, hat ihre Bewerbung zurückgezogen, verbunden mit einer kritischen Seitenbemerkung.

Sie wolle den Weg frei machen für jemanden dessen Vorstellungen besser zur aktuellen Situation des RBB passe, schrieb Leopold auf Linkedin. „Der Kern“ ihres Angebots sei „die digitale Transformation des Journalismus des RBB und die konsequente Ausrichtung des Senders auf die starke regionale Verankerung in Berlin und Brandenburg“.

Sie habe viele Gespräche geführt und den Eindruck gewonnen, dass beim RBB im Vordergrund stehe, wie am ehesten alles so bleiben könne, wie es ist. „Fragen wie diese werden derzeit meiner Einschätzung nach mit größerer Priorität diskutiert als manches, was in die programmliche Gestaltung der Zukunft des RBB weist.“

Der Rundfunkratsvorsitzende Oliver Bürgel bedauerte Leopolds Entscheidung. „Wir haben in der Findungskommission viel Wert darauf gelegt, Persönlichkeiten mit sehr unterschiedlichen inhaltlichen und strategischen Ansätzen in das Wahlverfahren zu integrieren.“ Leopolds Kompetenzen und ihr Auftreten hätten nicht nur ihn beeindruckt: „Trotzdem respektiere ich ihre Entscheidung ausdrücklich.“ Der Fahrplan zur Wahl verändere sich dadurch nicht.

Zur Wahl stehen am Freitag die Journalistin und frühere Regierungssprecherin Ulrike Demmer, die frühere Vodafone-Managerin Heide Baumann und der Radio-Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch. Nicht zur Wahl steht die amtierende Intendantin Katrin Vernau. Sie hatte sich am Bewerbungsverfahren nicht beteiligt, aber immer wieder kundgetan, dass sie ihr Amt gerne weiterführen würde. Der Antrag einer Rundfunkrätin, sie zur Wahl noch zuzulassen, wurde vom Rundfunkrat abgelehnt.