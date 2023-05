Aktualisiert am

Der Anwalt des früheren „Bild“-Chefs Julian Reichelt wendet sich an den „Spiegel“ und an die Verleiher des „Stern“-Preises. Warum? Die zentrale Aussage gegen seinen Mandanten sei falsch und existiere juristisch gar nicht.

Die Ombudsstelle des „Spiegel“ und die Verleiher des „Stern“-Preises ha­ben Post vom Anwalt – von Ben Irle, der den früheren „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt vertritt. In dieser Post bittet Irle höflich darum, die Berichterstattung des „Spiegel“ über seinen Mandanten und die Preisverleihung für diese Berichterstattung zu überprüfen.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Für überprüfenswert hält Irle die preisgekrönte Darstellung, weil sich herausgestellt habe, dass die Aussage einer ehemaligen „Bild“-Mitarbeiterin, Reichelt habe sie zu einer „Sex on demand“-Verabredung genötigt, nicht nur unwahr sei – was sich durch einen Chatverlauf von dem entsprechenden Abend beweisen lasse, der zeigt, dass die Initiative von ihr ausging.

Die Aussage ging nicht zu den Akten

Die unwahre Aussage sei überdies auch gar nicht zu den Akten der Compliance-Untersuchung ge­langt, die der Springer-Verlag im Frühjahr 2021 gegen Reichelt eingeleitet hatte. Der Anwalt der früheren Mitarbeiterin der „Bild“ habe das Protokoll der Aussage nämlich (im Einvernehmen mit seiner Mandantin) nicht bestätigt. Das heißt: Die – unwahre – Aussage ist juristisch nicht existent. Gleichwohl wurde sie zu einem zentralen Punkt in der „Spiegel“-Berichterstattung.

Der fragliche Chatverlauf beginnt am 7. Februar 2018 um 13.20 Uhr und endet am 8. Februar um 8.32 Uhr. Nötigung widerspiegelt er nicht, er zeugt im Gegenteil von einer immer wieder durch beiderseitiges Nachfragen zustande gekommenen Verabredung und endet mit einem Satz der früheren „Bild“-Mitarbeiterin, so etwas könne man doch mal öfter machen.

Auf die gegenteilige Darstellung in der - wie Reichelts Anwalt sagt - unwahren und juristisch inexistenten Aussage der früheren „Bild“-Mitarbeiterin, hatte der „Spiegel“ seine Berichterstattung aufgesetzt. Ebenso tat dies die NDR-Sendung „Reschke Fernsehen“, der die Wiederholung der Aussage inzwischen gerichtlich verboten wurde.

Mehr zum Thema 1/

Er bitte die Ombudsstelle „höflich um gründliche und gewissenhafte Prüfung der preisgekrönten Berichterstattung und ihres Zustandekommens“, schreibt der Anwalt Ben Irle. Die Verleiher des „Stern“-Preises ersucht er zu prüfen, ob die Berichterstattung des „Spiegel“ die Wettbewerbsanforderungen erfüllt und es sich tatsächlich um eine, wie es zur Preisvergabe hieß, „journalistische Glanztat der vergangenen zwölf Monate“ handele, die „Maßstäbe setzt für die ungebrochene Kraft von großem Journalismus“. Voraussetzung dafür, meint der Anwalt Irle, müsste doch der Pressekodex sein, der die Achtung vor der Wahrheit und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit als Grundsatz formuliert. Im Lichte der von ihm aufgeführten Umstände bitte er darum, zu prüfen, ob die „Spiegel“-Story den „Stern“-Preis in der Kategorie „Geschichte des Jahres“ 2022 verdiente.