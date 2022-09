„Achtung, Reichelt!“ : Leute, wühlt im Müll!

Wer sich den unglaublichen Wandel, den die audiovisuellen Medien in den vergangenen Jahrzehnten durchgemacht haben, veranschaulichen will, fängt am besten mit Luis Trenker an. Der hatte, von 1959 an, eine Sendung im Bayerischen Rundfunk, die hieß „Luis Trenker erzählt“ und bot genau das: Trenker saß, mal an einem Tisch, mal auf einem Sessel, manchmal stand er auch in der Kulisse eines Wohnzimmers herum. Und erzählte, mehr nicht. Kein Plot, keine Action, nur Worte, Geschichten, ein paar Meinungen.

Mehr als sechzig Jahre später sitzt Julian Reichelt, der das, was er tut, für die Zukunft des Journalismus hält, an einem Tisch und spricht zur Kamera. Kein Plot, keine Action, nur ein Mann, der redet. Er erzählt, er erläutert. Im Unterschied zu Luis Trenker hat er Meinungen im Überfluss. Und er hat ein Publikum, das sich für diese Meinungen zu begeistern scheint: 172.000 Abonnenten hat, nach nur zwei Monaten, Reichelts Youtube-Kanal.