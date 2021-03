Wechsel an Verlagsspitze : Julia Jäkel verlässt Gruner + Jahr

Das ist nicht nur für den Verlag eine Zensur, sondern für die gesamte publizistische Landschaft: Julia Jäkel, Chief Executive Officer von Gruner + Jahr, gibt ihren Posten zum 1. April „freundschaftlich und auf eigenen Wunsch“ ab, wie es in der Mitteilung heißt. An ihre Stelle tritt Stephan Schäfer, der bislang in der Geschäftsführung von Gruner + Jahr die Aufgabe des Chief Product Officers innehatte. Seit Februar 2019 ist er zusätzlich Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland. Damit drückt sich das verstärkte Zusammenwirken der RTL Mediengruppe und des Verlags Gruner + Jahr im Bertelsmann-Konzern auch personell aus. Schäfer übernimmt bei Gruner + Jahr, bleibt aber zugleich Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland.

„Mein Schritt, G+J zu verlassen, ist eine ganz persönliche Lebensentscheidung“, sagte Julia Jäkel. „Das vergangene Jahr hat auch bei mir Gedanken darüber ausgelöst, was das Leben noch mit einem anstellen kann. Diesen Gedanken möchte ich nun mehr Raum geben. Darum habe ich Bertelsmann gebeten, mir dies zu ermöglichen. Ich verlasse Gruner + Jahr voller Dankbarkeit. Gegenüber Thomas Rabe und Bertelsmann, und ganz besonders gegenüber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Gruner + Jahr, die die Erfolge der vergangenen Jahre möglich gemacht haben. Gruner + Jahr hat gezeigt, dass es Medienwandel kann, das Haus ist digitaler, kreativer und robust, das erfüllt mich mit Stolz. Gruner + Jahr, seine Marken, seine Menschen werden immer ein Teil von mir bleiben. Einen besseren Übergang als an Stephan und Oliver kann ich mir nicht wünschen.“

Thomas Rabe, der CEO von Bertelsmann, sagte, er bedauere die Entscheidung von Julia Jäkel. Sie habe Gruner + Jahr „in den vergangenen Jahren von einem klassischen Zeitschriftenverlag in ein modernes, digitales Medienunternehmen transformiert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diesem Weg mitgenommen. Ich danke ihr für die herausragenden Leistungen“.

In der Chefetage von Gruner + Jahr gibt es zum 1. April noch weitere personelle Veränderungen. Dem „Executive Committee“ des Verlags gehört weiterhin der Chief Financial Officer Udo Stalleicken an. Neu dazu kommen Christina Dohmann (Mitglied der Geschäftsleitung des DPV), Sandra Harzer-Kux (CEO Territory), Carina Laudage und Bernd Hellermann (beide Geschäftsführer G+J Digital Media). Der Prisma-Media-CEO Rolf Heinz scheide aus, so die Mitteilung von Gruner + Jahr, wenn der Verkauf der französischen Verlagstochter vollzogen sei. Arne Wolter, Chief Digital Officer, verlasse das Executive Committee ebenfalls und scheide im Laufe des Frühjahrs aus dem Verlag aus.