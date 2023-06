Aktualisiert am

Die Journalistin Ulrike Demmer wird neue Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB). Am Freitagabend wurde sie gewählt. Ihre letzte Konkurrentin, die Managerin Heide Baumann, schied nach dem zweiten Wahlgang aus.

Zuerst waren es vier Kandidaten, dann waren es zwei Kandidaten, dann blieb nur sie übrig: Die Journalistin und frühere Regierungssprecherin Ulrike Demmer ist vom Rundfunkrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) am Freitagabend zur neuen Intendantin des Senders gewählt worden. Sie sei – im dritten Wahlgang – mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit der anwesenden Rundfunkratsmitglieder gewählt worden, teilte der Rundfunkrat des RBB mit. Gewählt ist Demmer für eine Amtszeit von fünf Jahren. Sie soll ihr Amt spätestens am 15. September antreten, bis dahin führt Katrin Vernau als Intendantin die Geschäfte.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Teilgenommen hatten an der Wahl 24 von 30 Rundfunkratsmitgliedern. Nach dem zweiten Wahlgang, in dem Ulrike Demmer auf 15 Stimmen kam, hatte sich ihre Gegenkandidatin, die Managerin Heide Baumann, zurückgezogen. Die beiden anderen Bewerber waren schon vor der Wahl ausgestiegen. Die Digital-Chefredakteurin von ARD aktuell, Juliane Leopold, hatte sich mit den Hinweis verabschiedet, sie habe den Eindruck, dass im RBB viele gar nicht wollten, dass sich etwas ändere. Am Donnerstag, einen Tag vor der Wahl, hatte der Programmdirektor von Radio Bremen, Jan Weyrauch, zurückgezogen. Er war zuvor schon ausgeschieden, dann zurückgekehrt und dann wieder zurückgetreten, weil ihm offenbar das voraussichtliche Intendantengehalt zu gering erschien.

230.000 Euro reichen nicht?

Benjamin Ehlers, der Chef des Verwaltungsrats und Mitglied der Findungskommission, hatte einen Gehaltsspielraum von 180.000 bis 230.000 Euro pro Jahr für den Intendanten ins Spiel gebracht. Das entsprach einer Anregung der Landesrechnungshöfe von Berlin und Brandenburg und der Vorstellung des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD), die er dem Verwaltungsrat in einem Brief mitgeteilt hatte.

Der Personalrat und die Freienvertretung des RBB hatten die Umstände der Wahl missbilligt und – ein neues Bewerbungsverfahren gefordert. „Ein geordnetes Wahlverfahren“ könne „nicht mehr zu Ende gebracht werden“, teilten die beiden Vertretungen am Freitag vor der Wahl mit.

Zu Beginn der Wahlsitzung, an der zunächst nur 25 (dann 24) von 30 Rundfunkräten teilnahmen, hatte der Vorsitzende des Rundfunkrats, Oliver Bürgel, noch ganz treuherzig so getan, als gäbe es keinen Grund, nicht sofort zur Wahl zu schreiten. „Der Wahlkampf ist beendet“, sagte er, nun möge man „anständig, fair und mit viel Respekt“ zur Wahl schreiten, über das Verfahren könne man danach sprechen. Ein Rundfunkrat machte aber einen Strich durch diese Rechnung: Es müsse vor der Wahl eine Aussprache geben. Dem Antrag wurde zugestimmt. Und dann setzte sich die Wahlsitzung über mehrere Stunden fort – hinter verschlossenen Türen. Um kurz vor halb sieben konnte der Rundfunkratschef Bürgel das Ergebnis offiziell verkünden.