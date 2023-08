Die Journalistin Birte Meier und das ZDF haben ihren Rechtsstreit über eine finanzielle Entschädigung für Lohnungerechtigkeit beendet. Am Dienstagmorgen schrieb Meier auf X (vormals Twitter): „Finally. Acht Jahre später: Das ZDF hat überwiesen. Bin sehr froh, dass das Klagen nun ein Ende hat.“ Der öffentlich-rechtliche Sender zahlt der langjährigen Mitarbeiterin des Magazins „Frontal 21“ eine nicht näher bekannte Summe, mit dem Vergleich ist der vor dem Arbeitsgericht Berlin anhängige Prozess erledigt.

Ein Beispiel, das Schule machen könnte

Als sogenannte „feste-freie“ Mitarbeiterin hatte Meier über Jahre hinweg einen hohen dreistelligen Betrag im Monat weniger verdient als ihre männlichen Kollegen in vergleichbarer Position. In einem Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts hatte Meier 2020 erstritten, dass das Entgelttransparenzgesetz auch für die Auskunftsansprüche freier Mitarbeiter gilt. Das Beispiel der heute 52 Jahre alten TV-Journalistin machte anderen Klägerinnen Mut: Im Februar entschieden die Erfurter Bundesrichter in einem Folgeurteil, dass nicht vom „Equal Pay“-Grundsatz abgewichen werden darf, wenn ein männlicher Kollege ein höheres Gehalt fordert und der Arbeitgeber nachgibt.

Eine Sprecherin des ZDF wollte sich auf Anfrage der F.A.Z. nicht über den Rechtsstreit und die frühere Mitarbeiterin äußern. Meier hat ihrer Redaktion auf dem Mainzer Lerchenberg im Oktober 2022 den Rücken gekehrt und ist seitdem als Chefreporterin Investigativ für RTL News tätig. „Gut, dass Birte Meier dieses Kapitel endlich abschließen kann“, sagt Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), die die Klägerin jahrelang durch die Instanzen unterstützt hat. Es bleibe jedoch ein Skandal, dass sie so viele Jahre habe kämpfen müssen, um endlich Geld zu sehen. „Mit ihrer Hartnäckigkeit konnte sie viel für Frauen in Deutschland erreichen“, sagt Lincoln und verweist darauf, dass es künftige Klägerinnen wesentlich leichter hätten, gleiche Bezahlung einzufordern. Nach jüngsten Angaben des Statistischen Bundesamtes beträgt der Abstand von Frauen und Männern beim durchschnittlichen Bruttostundenlohn zurzeit 18 Prozent (unbereinigter Gender-Pay-Gap) – im EU-Vergleich liegt Deutschland damit auf einem der hinteren Plätze.

Bis zum Frühjahr 2023 hatte sich Meier nicht zu dem Verfahren geäußert. Dann veröffentlichte sie ihre Recherchen zu Lohnungleichheiten von Frauen und Männern in zahlreichen Berufsgruppen in Buchform: In „Equal Pay Now!“ prangert sie den „knallharten Lohnraub“ an Frauen an (F.A.Z. vom 4. April). Öffentlich wurde damit auch eine Schweigeklausel des ZDF, die Meier im Juni 2022 ausgeschlagen hatte. Der Sender hatte ihr 110.000 Euro und vier bezahlte Monate Urlaub angeboten, sollte sie ihre Vorwürfe nicht weiter öffentlich erheben.