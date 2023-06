Aktualisiert am

Vielleicht wird das „Journal du Dimanche“ (JDD) am Sonntag nicht erscheinen: Donnerstagnachmittag haben sich die Journalisten der Redaktion mit 77 Jastimmen (zu einer Neinstimme und fünf Enthaltungen) für einen Streik entschieden. Damit protestieren sie gegen eine Neubesetzung, welche in der französischen Medienlandschaft für viel Wirbel sorgt: Donnerstag früh berichtete „Le Monde“, dass Geoffroy Lejeune die Leitung des JDD übernehmen soll; er würde Jérôme Béglé ersetzen, der die Leitung von „Paris Match“ übernimmt. Das würde eine deutliche politische Neuausrichtung der einzigen Sonntagszeitung Frankreichs bedeuten.

Das 1948 gegründete Blatt gilt aufgrund seines Erscheinungstermins als zentristisch und konsensuell, es wartet eher mit Exklusivinterviews und Scoops auf als mit Meinungsjournalismus. Unter Lejeune hingegen würde das JDD klar posi­tioniert werden, denn der Vier­unddreißigjährige ist bekannt als Rechtsaußen: Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2022 hat er in seiner damaligen Funktion als Redaktionsleiter der Wochenzeitschrift „Valeurs actuelles“ Éric Zemmour massiv unterstützt. Er ist mit Marion Maréchal befreundet, die ihre Tante Marine Le Pen an Radikalität übertrifft und mit Zemmour paktiert hat. Der reaktionäre Souveränist Philippe de Villiers hält Lejeune für „die Ehre des französischen Journalismus“.

Geldstrafe wegen Rassismus

„Valeurs actuelles“ war unter Lejeune stramm nach rechts gerückt. Er hatte auf teils skandalöse Weise polarisiert, etwa im August 2020 mit einem Artikel über Danièle Obono, eine schwarze Abgeordnete der linkspopulistischen Partei La France insoumise. „Obono die Afrikanerin“ war von einer Illustration begleitet, welche die Politikerin als Sklavin zeigte; der Autor des Artikels wurde wegen Rassismus zu einer Geldstrafe verurteilt. Lejeune konnte sich – offenbar aus Verfahrensgründen – aus der Affäre ziehen, wurde aber deutlich kritisiert und vom Informationskanal LCI ausgeschlossen. Auf derartige Texte beziehen sich die Journalisten des JDD, wenn sie nun in einer Stellungnahme betonen: „Unter Geoffroy Lejeunes Leitung hat ‚Valeurs actuelles‘ hasserfüllte Anfeindungen und Falschinformationen verbreitet.“ Darum lehne man sein Kommen ab.

Lejeune leitete „Valeurs actuelles“ seit 2016, erst Anfang dieses Monats wurde er gefeuert. Dem franko-libanesischen Reeder Iskandar Safa, Eigentümer des Blatts, war es zu bunt geworden: Seit über einem Jahr mahnte er an, dass die Fixierung auf einen Kandidaten vermieden werden solle. Er wünschte sich eine klassische konservative Ausrichtung; alle rechten Strömungen sollten sich in „Valeurs actuelles“ wiederfinden, nicht nur die extreme. Dafür sprach auch die Auflage: Offenbar hat die Zemmour-Orientierung mancher Titel zu einem Rückgang von gut 9 Prozent geführt – Radikalisierung fördert nicht unbedingt den Verkauf.

Zunehmende Polarisierung

Hinter der Personalie Lejeune steht eine Umwälzung der Medienlandschaft: die Übernahme der Lagardère-Medien durch Vivendi, die Gesellschaft von Vincent Bolloré, die nun in Brüssel genehmigt wurde. Die Medien des Industriellen und Geschäftsmanns – die Fernsehsender „Canal+“, „C8“, „CNews“, der Radiosender „Europe 1“, das Hochglanzmagazin „Paris Match“ – fahren tendenziell ein ähnliches Programm wie seinerzeit Silvio Berlusconis Medien: zwischen Unterhaltung und populistischer, effekthaschender Information.

Der Rechtsdrall ist allerdings ausgeprägter, Bolloré hat Zemmour stark gefördert: Emmanuel Macrons Umfeld sprach im Wahlkampf gar von „EZB“, „Éric-Zemmour-Bolloré“. Insofern ist Lejeune für Bolloré eine naheliegende Wahl – und sein Management in anderen Medien lässt vermuten, dass Protest ihn nicht aufhalten wird. In Frankreich ist die politische Polarisierung der vierten Gewalt in vollem Gange.