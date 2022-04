Joseph Kahn übernimmt : Neuer Chefredakteur der „New York Times“

Joe Kahn war bislang die Nummer zwei in der Redaktion. Jetzt rückt er in die Chefposition auf. Der Verleger hält große Stücke auf ihn.

Joseph Kahn wird neuer Chefredakteur der „New York Times“. Der ehemalige China-Korrespondent und Pulitzer-Preisträger folgt auf Dean Baquet, der nach acht Jahren als Chefredakteur bei der Zeitung auf eine andere Position wechseln soll.

Kahn, der in Harvard Geschichte studierte, arbeitet seit 1998 für die „Times“. Seit 2016 hatte er als geschäftsführender Chefredakteur die zweitwichtigste Position der Redaktion inne. Zuvor leitete er das Pekinger Büro und die internationalen Abteilung der Zeitung. Kahn habe in den vergangenen Jahren unter anderem den Ausbau von Echtzeit-Berichterstattung und visuellen Angeboten sowie die internationale Expansion vorangetrieben, teilte die „Times“ zu seiner Berufung als Chefredakteur mit. Der „Times“-Verleger A.G. Sulzberger meinte, Kahns „Intellekt, gesundes Urteilsvermögen und Standfestigkeit“ machten ihn zum perfekten Chefredakteur.

Kahn hatte Ende der achtziger Jahre begonnen, aus Peking zu berichten. 1994 erhielt er als Mitglied eines Teams der „Dallas Morning News“ für Berichte über weltweite Gewalt gegen Frauen seinen ersten Pulitzer-Preis. 1998 stieß Kahn zur „New York Times“. Der 65 Jahre alte Dean Baquet hatte 2014 die Redaktion als erster schwarzer Chefredakteur übernommen. Zuvor fungierte Jill Abramson als erste Chefredakteurin. Sie war ihren Job schon nach drei Jahren los geworden, damals waren Friktionen in der Redaktion unverkennbar. In Baquets Amtszeit erhielt das Blatt 18 Pulitzer-Preise. Nach Angaben der Zeitung führt Kahn künftig die mit rund 1700 Mitarbeitern größte „Times“-Redaktion seit ihrer Gründung. Seinen neuen Job als Chefredakteur tritt er am 14. Juni an.