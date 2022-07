Münchner Polizeiruf 110 : Johanna Wokalek wird Ermittlerin

Johanna Wokalek wird Ermittlerin des Münchner Polizeirufs und tritt damit die Nachfolge von Verena Altenberger an. Seit einigen Tagen dreht Wokalek unter der Regie von Dror Zahavi an der Folge „Little Boxes“, wie der Bayerische Rundfunk mitteilte. Der Fall nach einem Drehbuch von Stefan Weigl führt die Ermittler an das Institut für Postcolonial Studies der Universität, wo ein Doktorand tot aufgefunden wird.

Als Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm ist Wokalek von einem Auslandseinsatz nach München zurückgekehrt und wird von ihrem Kollegen Dennis Eden (Stephan Zinner) unterstützt. Die Ermittlungen laufen unter erschwerten Bedingungen ab, Blohm trifft auf großes Schweigen. Und was soll an dem Vorwurf, das Mordopfer sei ein Vergewaltiger gewesen, dran sein?

Mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet

Wokalek, geboren in Freiburg, hatte ihren Durchbruch 2003 als Lene im Heimatfilm „Hierankl“, für den sie den Bayerischen Filmpreis, den Förderpreis Deutscher Film und den Adolf-Grimme-Preis in Gold gewann. Später spielte sie die Hauptrolle in „Die Päpstin“ von Sönke Wortmann (2009) und Gudrun Ensslin in „Der Baader Meinhof Komplex“ von Uli Edel. Für ihre Darstellung in Marcus H. Rosenmüllers „Beckenrand Sheriff“ (2021) wurde sie 2022 mit dem Bayerischen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Verena Altenberger wird im Herbst 2022 noch einen letzten Fall als Elisabeth „Bessie“ Eyckhoff drehen. Die Ausstrahlung ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant.