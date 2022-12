Angebliche sexuelle Übergriffe : Gericht reduziert „Zeit“-Vorwürfe gegen Johann König

Aktualisiert am

In der juristischen Auseinandersetzung um die Berichterstattung der „Zeit“ über den Berliner Galeristen Johann König, dem angebliche sexuelle Übergriffigkeiten vorgeworfen werden, verbuchen beide Seiten die Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg in der Sache als Erfolg für sich. Die „Zeit“ teilt mit, ihre Darstellung vom 1. September dieses Jahres bleibe weitgehend bestehen, der Anwalt Simon Bergmann, der den Galeristen König vertritt, verweist darauf, dass gegen die „Zeit“ eine weitere einstweilige Verfügung ergangen sei und das Landgericht Hamburg zuvor schon weite Teile des Berichts kassiert habe.

Anwalt: „Zeit“-Bericht „im Kern“ untersagt

Michael Hanfeld

Das Gericht habe zu Gunsten der Zeitung entschieden, schreibt die „Zeit“. In einem „richtungweisenden Beschluss“ hätten die Richter „die Berichterstattung über den Verdacht des Machtmissbrauchs und der sexuellen Belästigung für grundsätzlich rechtens“ befunden. „Es besteht ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit daran, darüber informiert zu werden, dass gegen einen bedeutenden und international tätigen Angehörigen des Kulturbetriebs der Vorwurf erhoben wird, er würde immer wieder Frauen sexuell bedrängen“, heiße es in dem Beschluss (Az. 7 W 101/22). Der Darstellung von Königs Anwalt zufolge hat das Oberlandesgericht der „Zeit“ indes „im Kern“ verboten, „in Bezug auf Johann König den Verdacht zu erwecken, er habe eine beruflich mit ihm verbundene Geschäftspartnerin mit anzüglichen Bemerkungen belästigt“. Wesentliche Teile der Berichterstattung der „Zeit“ habe zuvor das Landgericht Hamburg per einstweiliger Verfügung verboten (Az. 324 O 397/22).

Der umstrittene Artikel ist online weiter verfügbar. Er handelt von angeblichen sexuellen Übergriffen Königs, von denen anonyme Betroffene berichteten. Eine der Frauen trat mit ihrem Vor- und abgekürzten Nachnamen auf. Königs Anwalt stellte fest, es sei der „Zeit“ verboten, „den Verdacht zu erwecken“, König „habe im Oktober 2019 mindestens fünf Frauen sexuell bedrängt, mit anzüglichen Bemerkungen belästigt und ihnen gegenüber seine Macht ausgespielt“. Untersagt sei „auch die Erweckung des Verdachts, Herr König habe im Oktober 2017 auf verschiedenen Partys anlässlich der französischen Kunstmesse FIAC in Paris mehrere Frauen unangemessen berührt“. Die „Zeit“ hielt dagegen, über die Vorwürfe dürfe „in ihrer überwiegenden Substanz weiterhin als Verdacht berichtet werden“, ausdrücklich „über den Vorwurf eines überrumpelnden Kusses, des Begrapschens mehrerer Frauen, des Ableckens eines Ohrs sowie den angeblichen Versuch Johann Königs, eine Frau gewaltsam in eine Toilettenkabine zu drängen“. Das Oberlandesgericht habe „einen weiteren Halbsatz“ kassiert, „in dem über den Verdacht bestimmter sexueller Äußerungen gegenüber einer Frau berichtet worden war“. Diese Passage habe man inzwischen abgeändert.

Ein Compliance-Problem?

Aus dem Artikel vom 1. September seien inzwischen sieben Passagen gerichtlich untersagt worden, betont der Anwalt von König. Die Verbote belegten, „dass die Redakteurinnen des veröffentlichten Artikels nachhaltig gegen ihre journalistischen Sorgfaltspflichten verstoßen haben“. Dass es an der nötigen Objektivität gefehlt habe, mache schon das von einer der „Zeit“-Autorinnen verfasste Exposé einer geplanten TV-Serie deutlich. In der von der Journalistin Carolin Würfel entworfenen Serie sollte es um einen Galeristen namens Alexander Fürst gehen und um eine Kulturjournalistin, die zu dessen angeblichen sexuellen Übergriffen recherchiert, ihre Vorgesetzten jedoch verhinderten eine Veröffentlichung. Sie schließe sich mit einer Gruppe von Aktivistinnen zusammen, die Fürst in ihre Gewalt bringen und foltern, um ihm ein Geständnis abzuringen.

An dieser Stelle befinden wir uns erkennbar in der Fiktion. Die Charaktere aber, sagt Anwalt Bergmann, hätten „ersichtlich reale Vorbilder: ,Alexander Fürst‘ ist Johann König, ,Maxi Rosenthal‘ ist Carolin Würfel und ,Carol Breitz‘ ist Candice Breitz, eine Künstlerin, die zusammen mit anderen Aktivistinnen unter dem Namen ,Soup du Jour‘ gegen Johann König agiert und versucht, Künstlerinnen zur Beendigung ihrer Zusammenarbeit mit dem Galeristen zu bewegen“. Dieser Zusammenhang und der Umstand, dass Carolin Würfel mit dem Galeristen Alfons Klosterfelde, einem Konkurrenten Königs, verheiratet sei, deuteten darauf hin, dass die „Zeit“ ein Compliance-Problem habe.

Die Auseinandersetzung um den „Zeit“-Artikel im Verfahren der einstweiligen Verfügung ist damit beendet. Eine Klage auf Schadensersatz ist noch möglich.