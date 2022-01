Neue Quizshow : Jörg Pilawa geht zu Sat.1

Der Moderator Jörg Pilawa kehrt zurück zum Privatsender Sat.1. Er werde im Frühjahr die neue Show „Quiz für Dich“ moderieren, teilte der Sender mit. „Mit dieser Show starten Jörg Pilawa und Sat.1 in eine exklusive Zusammenarbeit, die auf mehrere Jahre angelegt ist“, hieß es weiter. Neben „Quiz für Dich“ werde Pilawa weitere Shows für Sat.1 in der Hauptsendezeit moderieren.

Der Moderator war 2001 von Sat.1 zur ARD gewechselt. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Pilawa und der NDR die Zusammenarbeit beenden. Pilawa war mit einer dreijährigen Unterbrechung seit 2001 für die ARD und den Norddeutschen Rundfunk tätig. In den vergangenen Jahren präsentierte er im Ersten vor allem wöchentlich das „Quizduell“. Im NDR Fernsehen moderierte er die „NDR Quizshow“, saß im Rateteam bei „Kaum zu glauben“ und war gemeinsam mit Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“. Bereits aufgezeichnete Shows würden 2022 noch gezeigt, hieß es.

Pilawa sagte am Montag, dass er sich nach mehr als 20 Jahren auf die Rückkehr zu seinem alten Heimatsender Sat.1 freue. In „Quiz für Dich“ bleibe er zum Start zwar dem Genre Quizshow treu, aber darüber hinaus hätten Sat.1 und er viele Ideen, die man in den kommenden Monaten und Jahren angehen wolle. „Quiz für Dich“ kommt den Angaben zufolge aus der Werkstatt von John de Mol. In den Niederlanden wird das Original „Deze quiz is voor jou“ von Linda de Mol moderiert.