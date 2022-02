Superstar bei Spotify : Wer ist eigentlich dieser Joe Rogan?

Es war bezeichnend, wie Joe Rogan neulich die Oberhand behielt. Als ein paar legendäre Künstler längst vergangener Dekaden – Neil Young, Joni Mitchell und Crosby, Stills & Nash – dem Streaming-Service Spotify den Rücken kehrten, um dagegen zu protestieren, dass Rogan in seiner Spotify-Show medizinischen Fehlinformationen zum Thema Covid-19 ein Forum bietet, reagierte der Spotify-Mitgründer und Chef Daniel Ek hölzern: mit der späten Veröffentlichung nämlich „unserer seit Langem bestehenden Regeln“ und der Ankündigung, man arbeite an „Warnhinweisen für Episoden, die sich um Covid-19 drehen“.

Rogan dagegen gab sich, auch nachdem 270 Ärzte und Wissenschaftler in einem offenen Brief gegen seine Show protestiert hatten, in einem Instagram-Video umgänglich: Er habe mit Dr. Robert Malone (einem von der politischen Rechten verehrten Impfskeptiker) lediglich einen ausgewiesenen Fachmann seines Feldes eingeladen, dessen Meinung vom Mainstream abweiche. Er wolle angesichts sich ständig verändernder Erkenntnisse in der Debatte verschiedene Perspektiven hören. „Klar liege ich auch mal daneben“, sagte Rogan in seine Handykamera, „aber ich versuche, mich zu korrigieren.“ Er bekannte sich als Neil-Young-Fan und applaudierte Spotifys Plänen, „kontroversen“ Themen künftig Warnhinweise beizustellen. Auch er selbst wolle sich künftig noch genauer informieren. Wer noch nie von Joe Rogan oder seiner Show gehört hatte, dem empfahl er sich hier in aller Demut: „Alles Liebe, ich werde mein Bestes geben.“