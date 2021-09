Italiens Corona-Leugner : „Lasst sie uns aufspießen“

In Italien dürften die meisten Menschen erleichtert sein. Am kommenden Samstag und Sonntag wird es in den Städten des Landes womöglich keine größeren Demonstrationen von radikalen Impfgegnern geben, bei denen es zuletzt immer wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen war. Auch Politiker und Virologen, die sich für die Eindämmung der Pandemie einsetzen, und Journalisten, die darüber berichten, haben eine Atempause. Denn die Turiner Staatsanwaltschaft hat in der Nacht zum Dienstag die Schließung des Telegram-Kanals „Basta Dittatura“ („Genug mit der Diktatur“) und des Kanals „Basta Dittatura Chat“ erwirkt. Mit insgesamt etwa 47.000 Mitgliedern und Hunderten Kommentaren pro Stunde gehörten sie zu den wichtigsten Informationskanälen der italienischen No-Vax- und No-Green-Pass-Bewegung. Noch zu Beginn dieser Woche hatten deren Anhänger dort ihrem Hass auf Politiker, Journalisten und Virologen und auf die strengen 3-G-Regeln in Italien freien Lauf gelassen.

Karen Krüger Redakteurin im Feuilleton.

Auf den beiden Kanälen riefen sie zu konzertierten Aktionen auf; von Demonstrationen bis hin zu Shitstorm-Aktionen gegen Einzelpersonen und zum Boykott von Restaurants und Bars, die von ihren Gästen einen Impfausweis verlangen. Wirklich jeder, der in irgendeiner Form in den Kampf gegen Covid-19 involviert ist, geriet in ihr Visier und musste damit rechnen, dass seine Privatadresse und Telefonnummer auf Telegram veröffentlicht werden. Letzteres hat nun die Turiner Staatsanwaltschaft als Verletzung der Privatsphäre bewertet und zahlreiche der Kommentare als Volksverhetzung und Anstiftung zu Straftaten.