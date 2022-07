Ist Joe Biden zu alt? : Das Gerücht vom großen Zittern

Aktualisiert am

Geht in der Demokratischen Partei die Angst um, der amerikanische Präsident Joe Biden sei zu alt? Das behauptet eine Kampagne der „New York Times“.

Nach einem Sturz vom Fahrrad am 18. Juni 2022 in Rehoboth Beach, Delaware, saß Präsident Biden sehr schnell wieder im Sattel. Bild: AP

Man sieht Ann Hart ihre 64 Jahre nicht an. So entspannt, wie sie von der Veranda ih­res weiß gestrichenen Hauses im nordöstlichsten Zipfel von Iowa in die Kamera lächelt, könnte man die pensionierte Grundschulrektorin aus den paar Meter Entfernung, die den Standpunkt des Fotografen von ihrem Korbstuhl trennen, auch für 59 halten. Die blonden Haare sehen nicht auffällig unnatürlich aus, das Gebiss strahlt, die Brille ist zeitlos modern. Sie hat die Ärmel ihres leichten roten Pullovers hochgekrempelt und den rechten Unterarm mit der silbernen Armbanduhr auf die Stuhllehne gelegt. Praktische Sandalen kombiniert sie mit Ohrringen und Perlenkette.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. Folgen Ich folge



Nun gut, bei näherem Hinsehen entdeckt man das Netz der Fältchen in ihrem Gesicht, das allerdings auch durch das eingefrorene breite Lachen unter Spannung gehalten wird. Sie könnte vielleicht auch schon 69 Jahre alt sein, hat sich jedenfalls gut gehalten und hadert nicht mit ihrer körperlichen Erscheinung. Mit den Blumengestecken wird sie beim Dorfbasar keinen Preis für die originellste Einpflanzung gewinnen, aber sie weiß, wie sie ihre häusliche Umwelt in schöner Ordnung erhält, und ihre überschüssige Energie steckt sie in politisches Engagement: Im Fenster hängt ein Plakat von Liz Mathis, einer demokratische Bewerberin für das Kongressmandat des zweiten Wahlbezirks von Iowa.