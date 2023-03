Der Zustrom von Flüchtlingen bringt in Deutschland die Diskussion um Asylrecht und Außengrenzen erneut in Gang. Bei „hart, aber fair“ wurde es schon nach wenigen Minuten spannend und kontrovers.

1,2 Millionen geflüchtete Menschen sind 2022 nach Deutschland gekommen. Das ist eine Rekordzahl. Allein: Von den 1,2 sind knapp eine Millionen Ukrainer, vor allem Frauen und ihre Kinder. Deshalb wird der Vergleich mit 2015 bislang nur zögerlich gezogen. Deshalb ist in Deutschland bisher keine neue Debatte über Zuwanderung entbrannt. Bislang. Das könnte sich bald ändern.

Simon Strauß Redakteur im Feuilleton.



Aus dem kleinen Lörrach nahe der Deutsch-Schweizer Grenze erreichte die Hauptstadtstudios vergangene Woche die Nachricht, dass Mieter dort aus ihren Wohnungen gekündigt wurden, um Flüchtlinge unterbringen zu können. Die Sache entpuppte sich zwar als medial etwas aufgebauschtes Missverständnis – verschuldet durch die Misskommunikation der städtischen Wohnbaugesellschaft – aber brachte die Gemüter nichtsdestotrotz in Wallung. Ist in den Kommunen wieder einmal die Belastungsgrenze erreicht? Verschließt die Bundespolitik vor den Realitäten die Augen? Schaffen wir es doch nicht mehr?

Asylrecht und Außengrenzen

Während Corona pausierte die Zuwanderung nach Deutschland. Was zuvor als unmöglich dargestellt wurde, war plötzlich von einem Tag auf den anderen ein Fakt: Die Grenzen waren geschlossen, die Migration gestoppt. Dann kam der russische Angriff auf die Ukraine und öffnete die Herzen der Deutschen in ungekannter Weise. Jetzt aber, wo die Corona-Pandemie offiziell der Vergangenheit angehört, fließen auch die anderen Flüchtlingsströme wieder und bringen die Diskussion um Asylrecht und Außengrenzen erneut in Gang.

Viel hat sich nicht verändert seit 2015, aber eine Talkshow-Diskussion zum Thema Zuwanderung lohnt sich immer. Nicht nur, weil sie „polarisiert“, wie Moderator Louis Klamroth befriedigt feststellt, sondern, weil sich an ihr die komplizierte Dialektik politischen Handelns besonders eindrucksvoll vorführen lässt. Recht haben hier nämlich (fast) alle.

Die Kommunen wissen nicht mehr weiter

Zunächst die Landrätin: Tanja Schweiger hat in Regensburg zuletzt sogar ein Schiff angemietet, um die Geflüchteten unterzubringen. Die Lage bei ihr in der Stadt sei um ein „vielfaches angespannter als 2015“ sagt sie, die Kommunen wüssten nicht weiter, die Ehrenamtlichen seien ausgebrannt.

Schon nach zehn Minuten bittet sie darum, ausreden zu dürfen, wenig später appelliert sie leidenschaftlich an die Bundesregierung, nicht nur folgenlose Asylgipfel zu veranstalten, sondern schnellstmöglich Lösungen zu liefern. „Wann können wir mit Maßnahmen rechnen?“ fragt sie immer wieder in Richtung der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann, die erst einmal abwiegelt: in Bonn, Hannover oder Bielefeld funktioniere alles doch recht gut, die Lage im Land sei sehr unterschiedlich. Das Problem der Zuwanderung müsse vor allem durch internationale Diplomatie gelöst werden: „Wir brauchen mehr Migrationsabkommen“, so Haßelmann. Interessante Töne von einer Politikerin, deren Parteilinke Merkels EU-Türkei-Abkommen noch vor nicht allzu langer Zeit scharf kritisiert hat.

Spahn will Signale der EU sehen

Während der siebzig spannenden Diskussionsminuten dieser „hart, aber fair“-Sendung werden immer wieder zwei unterschiedliche Ebenen berührt, einerseits die kommunale, andererseits die internationale. Das sind seit längerem die zwei Seiten der Migrations-Medaille. Auf der einen geht es um die Frage, wie überlastet Kommunen sein können, um trotzdem noch integrationsfähig zu bleiben. Auf der anderen um die Debatte darüber, was getan werden kann, um die Zuwanderung nach Deutschland besser zu steuern.

Jens Spahn, stellvertretender Fraktionsvorsitzende der CDU und mittlerweile eigentlich für Fragen der Energiesicherheit zuständig, überrascht in diesem Zusammenhang mit prononcierten Äußerungen und Vorschlägen. Die Lösung des Migrationsproblems liege im richtigen Signalsetzen, meint er.