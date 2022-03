Krise und „Zeitenwende“ : Ist Deutschland mit dem Ukrainekrieg überfordert?

Wie viel Krise kann Deutschland auf einmal? Die Corona-Pandemie ist noch nicht zu Ende, da überfällt Russland die Ukraine. Gefechte in der unmittelbaren Nachbarschaft, Bomben auf Zivilisten, das gab es in dieser Grausamkeit lange nicht in Europa. Nach drei Wochen ist der Krieg weiterhin das allumfassende Thema in der Berichterstattung. Das Kriegsgeschehen ist über soziale Netzwerke und Liveblogs in Echtzeit zu verfolgen, die breite Öffentlichkeit kennt mittlerweile jede größere ukrainische Stadt beim Namen. Doch wie geht es weiter?

Ein Szenario lautet: Je mehr die Frontverläufe erstarren, je weniger neue Nachrichten aus der Ukraine kommen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die öffentliche Wahrnehmung in Deutschland zurück­geht. Kriegen, Krisen und Katastrophen wie die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, die Belagerung der Stadt Kobane in Syrien oder die Flut im Ahrtal wird zu ihren Höhepunkten große Aufmerksamkeit zuteil. Nach einer gewissen Zeit verfliegt sie. Reporter ziehen weiter, auf Titelseiten finden sich andere Themen, die „Brennpunkte“ im Fernsehen werden abgelöst. Dies folgt dem Prinzip der Aufmerksamkeitsökonomie.

Thomas Scheffer, Professor für Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt, untersucht diese Ereignisse unter dem Stichwort der Medienkarriere. „Solche seriellen Karrieren verweisen auf die bedingten Bearbeitungskapazitäten der Öffentlichkeit und erscheinen uns doch zugleich immer unbefriedigender. Gerade dort, wo existenzielle Probleme nicht abgearbeitet werden (können)“, sagt Scheffer. Viel „Unerledigtes“ werde angehäuft, das Gemeinwesen sei damit überfordert, mehrere drängende Pro­bleme – Klima, Krieg und Covid – gleichzeitig zu bearbeiten. Sinnbildhaft dafür steht der Umgang mit dem Redebeitrag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag im Deutschen Bundestag. Es folgte im Anschluss keine Debatte über den Krieg in der Ukraine und die deutsche Haltung, stattdessen folgte der Plenarsaal der Tagesordnung. Selenskyj hat die deutsche Debatte an ihrem wunden Punkt getroffen.

„Ab jetzt ist auch Deutschland auf Tuchfühlung mit dem Krieg“

Der Krieg, den Wladimir Putin gegen die Ukraine führt, zeigt laut Scheffer, wie deutsche Politik, Medien und das Publikum funktionieren. Bislang seien „Krisen“ häufig isoliert behandelt worden. Laut Scheffer stellt sich aktuell jedoch heraus, dass das „Nacheinander“ der Medienkarrieren nicht mehr trägt. Die Probleme seien heute auf komplexe Weise miteinander verwoben. So hänge die Frage der Energiezufuhr als sicherheitsrelevantes Thema mit dem Krieg und den Beziehungen zu Russland zusammen. Auch zeige sich, dass die vor Kurzem noch als vorrangig betrachtete Problematik des Klimawandels hinter der medialen Betrachtung des Krieges verschwindet.

Als eine Antwort auf den Krieg hat die Bundesregierung ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr angekündigt. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach in seiner Rede vor dem Bundestag von einer „Zeitenwende“. Dabei sind Krisen als Kollektivereignisse von der Politik in der Vergangenheit immer wieder als Zäsur benannt worden. „Ab jetzt ist auch Deutschland auf Tuchfühlung mit dem Krieg“, sagt Scheffer. Das habe sich in der jüngeren Vergangenheit zwar anders dargestellt. Es wurde lange von einem öffentlichen Desinteresse am Krieg gesprochen, eine Kriegsferne war zu beobachten. Die hatte zur Folge, dass heute „kaum apparative Kapazitäten“, so nennt es Scheffer, zur Verfügung stehen, sich auf Dauer mit Fragen des Krieges auseinanderzusetzen. Kriege irgendwo auf der Welt waren, außer für die Kontingente der Auslandseinsätze, nie „unsere Kriege“. Das habe dazu geführt, dass „selbst weite Teile des deutschen Militärs kriegsfern wurden“, sagt Scheffer.

Die Zeitenwende, die jetzt mit großem Rüstungsbudget beantwortet wird, nennt Scheffer einen „typisch deutschen Reflex“. Mit der „symbolischen Geldsumme“, eine Art „Freikauf“, finde zugleich eine militaristische Verengung statt. Mit dem Sondervermögen halte die Politik die Kriegsfrage gesellschaftlich auf Distanz, meint der Soziologe. Fragen der Sicherheit ließen sich aber nicht auf die Bestellung neuer Waffensysteme reduzieren. Die Gefahr, dass in Europa Krieg herrscht, müsse umfassender in ihren gesellschaftlichen Facetten bearbeitet werden: Das hieße, sie im Zusammenhang mit weiteren existenziellen Fragen zu erörtern statt kon­trär zu ihnen. Und auch dann noch, wenn die deutsche mediale Aufmerksamkeit sich dem nächsten Thema zuwendet. Auch das gehörte zu einer „Zeitenwende“.