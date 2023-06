Ein von der „Berliner Zeitung“ veröffentlichter Gastbeitrag eines syrischen Menschrechtsaktivisten setzt das ZDF unter Druck. Darin wirft Mouatasem Alrifai dem Sender Rufmord vor, weil er im „Heute Journal“ fälschlicherweise als Putin-Sympathisant dargestellt worden sei. Er hatte laut eigener Aussage am vergangenen Samstag, während einer Podiumsdiskussion mit Bundeskanzler Olaf Scholz, die im Zuge des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Nürnberg stattfand, gegen die geplante Reform des europäischen Asylrechts protestieren wollen.

Mit der Ukrainepolitik nichts zu tun

Am gleichen Abend wurde sein Protest in der ZDF-Nachrichtensendung allerdings in einem gänzlich anderen Kontext gezeigt: Während es im Beitrag hieß „Scholz verteidigt unter lauten Zwischenrufen seine Ukrainepolitik“ wurde Alrifai eingeblendet, während er mit erhobenem Zeigefinger in Richtung des Podiums ruft. „Dadurch entstand der falsche Eindruck, dass ich gegen die Un­terstützung der Ukraine protestiere und den Kriegsverbrecher Putin unterstütze, der meine Heimat Syrien in Schutt und Asche legte“, sagt Alrifai.

Im Anschluss an die Ausstrahlung der Sendung habe er viele Nachrichten von besorgten Freunden und Bekannten erhalten und sei in den sozialen Medien rassistisch beleidigt worden. Ihm sei in zahlreichen Hassnachrichten vorgeworfen worden, gegen die Unterstützung der Ukraine zu sein.

Alrifai, der im Gastbeitrag seine eigene Fluchtgeschichte schildert, wegen der er sich heute vielfältig für Menschenrechte engagiere, schmerze es zutiefst, als Putin-Sympathisant dargestellt zu werden: „Die ukrainischen Ak­tivistinnen und Aktivisten in Nürnberg kennen mich sehr gut, da ich bei fast jeder Demonstration dabei bin, die sich für Menschenrechte in der Ukraine einsetzt.“

Entschuldigung per Twitter

Auf Twitter veröffentlichte er noch am selben Abend einen Beitrag, in dem er das ZDF für die Verwendung der Aufnahmen von ihm kritisierte und zu einer Entschuldigung aufforderte. Die eingebettete Videosequenz, in der er im „Heute Journal“ erscheint, wurde bisher mehr als 200.000-mal abgespielt. Auch zu sehen ist dort ein Videoclip, in dem der Wortlaut jener vom ZDF verwendeten Protestszene zu hören ist: Alrifai fordert Scholz hier lautstark zu einem Einsatz für Menschenrechte auf und be­zeichnet ihn als „Abschottungskanzler“. Scrollt man im Beitrag weiter nach un­ten, findet sich auch ein Kommentar des Twitter-Kanals „ZDFheute“: „Wir bedauern, dass durch den Zusammenschnitt ein falscher Eindruck entstanden ist, und bitten dafür um Entschuldigung.“

Alrifai wiederum fordert eine öffent­liche Entschuldigung „zu Beginn aller Sendungen, in denen das Video gezeigt wurde“ sowie darüber hinaus auch die Möglichkeit zu einer Gegendarstellung. Auf der ZDF-Website ist mittlerweile unter dem Reiter „Korrekturen & mehr“ eine Richtigstellung zu lesen. In einer kurzen Szene sei beispielhaft ein Besucher zu sehen gewesen, der sich erhoben hatte. Tatsächlich sei sein Protest gegen die Asyl-, nicht die Ukrainepolitik der Bundesregierung gerichtet gewesen.

Offen bleibt, wie es dazu kommen konnte und ob die Szene bewusst aus dem Kontext gerissen wurde. Außerdem, ob die Entschuldigung in Alrifais Twitter-Beitrag und der Korrekturhinweis auf der Website ausreichend sind, um den Vorfall aufzuarbeiten.

Auf Nachfrage verwies ein Sprecher des ZDF auf das Korrektur-Statement und darauf, dass der Videobeitrag in der ZDF-Mediathek nachträglich bearbeitet wurde, sodass Alrifai darin nicht mehr zu sehen sei. Eine darüber hinausgehende Richtigstellung sei nicht geplant. Der Vorfall sei auf einen unbeabsichtigten Fehler zurückzuführen und kein Ergebnis bewusster Manipulation.