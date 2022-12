Iran bedrängt Deutsche Welle : Das Regime verfolgt uns überall

Hundertachtzig Länder umfasst die Rangliste der Pressefreiheit, die Reporter ohne Grenzen zusammenstellt. Ganz oben finden sich die skandinavischen Staaten, Deutschland belegt Platz 16. Und ganz unten – mit einigem Abstand selbst zu Russland (Rang 155) oder Afghanistan (Platz 156) – findet sich auf dem drittletzten Platz Iran mit seinen staatlich kontrollierten Medien, einem „umfassend zensierten, überwachten und, etwa während regierungskritischer Demonstrationen, im­mer wieder für längere Zeit abgeschalteten“ Internet und kritischen Medienschaffenden, die „ständig drangsaliert, immer wieder willkürlich inhaftiert oder in unfairen Verfahren zu langen Haftstrafen verurteilt“ werden.

Die Deutsche Welle ist gefragt wie nie

Groß ist auch der Druck auf ausländische Sender wie die Deutsche Welle, die seit sechzig Jahren auf Persisch berichtet – früher per Radio, heute multimedial über die Website, Youtube oder soziale Medien wie einen Instagram-Kanal mit 1,6 Millionen Followern. Die Angebote, die eine vierzigköpfige Redaktion in Bonn und Berlin produziert, sind seit Beginn der Proteste trotz Internetblockade gefragt wie nie. Und das Regime reagiert. Es wirft der Redaktion die Unterstützung von „Terroristen“ vor und schüchtert in Iran lebende Freunde und die Familien von Mitar­beitern des Senders ein. „Wir haben schon viel erlebt“, sagt die Redaktionsleiterin Yalda Zarbakhch, „aber noch nicht in diesem Ausmaß.“

Kann man Beispiele nennen? Youhanna Najdi, eines der bekanntesten Gesichter der Redaktion, will uns zumindest von den Einschüchterungsversuchen erzählen, die er seit Beginn seiner Arbeit für die Deutsche Welle vor einem Jahr erlebt. Wobei er schon vorher bedroht worden sei: „Ich berichte seit vielen Jahren kritisch über Themen wie die Revolutionsgarde oder Korruption. Das war nicht möglich, als ich noch im Iran lebte. Aber es wurde möglich, als ich ins Ausland ging.“

Die Folgen bekamen seine in der Heimat verbliebenen Verwandten zu spüren. Sie wurden als Reaktion auf einzelne Beiträge und einen offenen Brief, den er mit dreißig Regimekritikern unterzeichnete, zu den Sicherheitsbehörden zitiert. Man befragte sie und drängte sie, Najdi zu ei­nem Treffen in die Türkei einzuladen. „Und den Rest überlasst Ihr uns“, habe es geheißen. Aber Najdi ließ sich ebenso wenig auf ein Treffen ein, wie er im Telefongespräch seine Abkehr vom Journalismus versprechen wollte: „Ich bin mir si­cher, dass das Telefonat aufgenommen wurde.“ Es endete mit Tränen am anderen Ende der Leitung. Die Verwandten sagten: „Du machst alles sehr schwer für uns.“

Seit er für die Deutsche Welle arbeitet, setzen sich die Einschüchterungsversuche nicht nur fort – sie ziehen immer größere Kreise. Im Juli berichtete Najdi für die Deutsche Welle über den Prozess ge­gen einen iranischen Justizbeamten, der in Stockholm wegen der Beteiligung an Massenhinrichtungen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Nun kontaktierten die Sicherheitsbehörden in Iran selbst Freunde und Fremde, die Najdi auf Instagram folgen: „Sie forderten sie auf, mir nicht mehr zu folgen, und verwendeten für mich den Begriff ,Moaned‘, was so viel wie Staatsfeind bedeutet und mit dem Tod bestraft werden kann.“

„Druck ist größer als je zuvor“

Wäre es vor diesem Hintergrund nicht besser, über solche Drohgebärden zu schweigen? „Für mich ist das gar keine Frage“, antwortet Najdi, der auch bereit ist, namentlich genannt zu werden. „Die Berichterstattung über die Drohungen ist schon deshalb wichtig, weil es vielen an­deren Journalisten ähnlich ergeht wie mir.“ Manche reagieren wie er, fühlen sich durch die Reaktionen des Regimes eher in ihrer Arbeit bestärkt. Bei anderen hat das Regime, das seit Beginn der Protestwelle mehr als 18.000 Menschen verhaftet und zwei von ihnen sogar hin­gerichtet hat, mit seinen Einschüchterungen Erfolg.

„Der Druck, unter dem unsere Jour­nalisten arbeiten, ist größer als jemals zu­vor“, sagt die Redaktionsleiterin Yalda Zarbakhch. „Sie können zwar über das Ge­schehen im Iran berichten, weil sie von Deutschland aus arbeiten, gut vernetzt sind und von mutigen Bürgern aus dem Iran auch immer wieder Material und In­formation bekommen.“ Aber sie müssten noch stärker als sonst darauf achten, dass sie für ihre Informanten nicht zum Pro­blem werden. Und was ihre Familien und Freunde betrifft: „Journalisten, die wie Najdi eingeschüchtert werden, gab es früher in unserer Redaktion nur vereinzelt. Seit wir vom iranischen Außenminis­terium sanktioniert werden, hören wir von viel mehr Mitarbeitern, die auf verschiedenste Weise verunsichert werden. Sogar in Deutschland.“ Dem Verwandten eines Journalisten teilten die Schergen des Re­gimes unmissverständlich mit: „Leute, die wir suchen, können wir überall erreichen. Sogar auf dem Mond.“

Reporter ohne Grenzen hat unterdessen am Montag in Paris die „Press Freedom Awards“ vergeben. Sie gehen in diesem Jahr an die Journalisten Mstyslav Chernov und Yevhen Maloletka („Wirkung“) aus der Ukraine, Omar Radi („Un­abhängigkeit“) aus Marokko sowie in der Kategorie „Mut“ an die iranische Journalistin Narges Mohammadi, die wie­derholt festgenommen, misshandelt und gefoltert wurde, aber nicht einmal im Gefängnis verstummt. Die Mutter zweier Kinder befindet sich auch aktuell, seit dem 16. November 2021, in iranischer Haft.