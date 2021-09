Mohamedou Slahi im Gespräch : Guantánamo ist für immer

Mohamedou Slahi schaltet die Kamera nur für einen kurzen Moment an und zeigt sein spärlich eingerichtetes Zimmer. In unserem Gespräch ist sie die meiste Zeit über aus. Die Internetverbindung in Mauretanien ist zu instabil. Dort lebt der 50-Jährige seit seiner Entlassung aus dem amerikanischen Militärgefängnis Guantánamo Bay im Jahr 2016, wo er vierzehn Jahre lang ohne Anklage, Beweise oder ein reguläres Verfahren festgehalten und vom sogenannten Special Project Team gefoltert wurde. Nach allem, was bekannt ist, ist Slahi der meistgefolterte Mann in Guantánamo Bay. Der gebürtige Mauretanier bekam 1988 ein Stipendium in Deutschland und arbeitete danach am Fraunhofer-Institut.

1990 schloss er sich Al-Qaida an, ging nach Afghanistan, um am Kampf der Mudschahedin gegen die sowjetische Besatzung teilzunehmen. Für die Zeit danach gibt es zwei Versionen seiner Geschichte. Die USA warfen ihm vor, er habe sich weiter radikalisiert und sei einer der Hintermänner der Anschläge des 11. Septembers. Slahi sagt, er habe in Afghanistan das wahre Gesicht von Al-Qaida gesehen und alle Verbindungen abgebrochen. Beweise für Straftaten gibt es keine. Ob Slahi ein Terrorist war, ein Sympathisant oder völlig unschuldig, wird sich wohl nie klären lassen. Die Dokumentation „Slahi und seine Folterer“ zeigt seine Geschichte. Der Investigativjournalist John Goetz hat Slahis Folterer aufgespürt und beide Seiten zusammengeführt. Erstmals spricht ein Beteiligter von „Folter“.