Zur Reform von ARD und ZDF : Uns soll es nicht gehen wie Buridans Esel

Beim Norddeutschen Rundfunk wird gespart wie nirgends sonst in der ARD: 300 Millionen Euro. Intendant Joachim Knuth hat für seinen Sender ein ganz eigenes Rezept. Wie sieht es aus?

Den Kulturbereich nehme er beim Sparen weitgehend aus, sagt Joachim Knuth. Und die beiden Rundfunkorchester des NDR will er nicht missen. Die Konzerte des NDR Elbphilharmonie Orchesters seien immer ausverkauft. Bild: dpa

Seit einem Jahr ist Deutschland mehr oder weniger stark im Lockdown. Welche Konsequenzen hat die Corona-Pandemie für den NDR?

Die Pandemie ist für uns Bewährungsprobe und Bestätigung gleichermaßen. Beim NDR arbeitet mit ARD-aktuell das wichtigste Informationszentrum der ARD, und wir haben alles getan, damit diese Nachrichteneinheit arbeitsfähig bleibt. Auf der anderen Seite sind unsere Programmangebote in dieser Zeit sehr gefragt. Nicht nur „Tagesschau“, „Tagesthemen“ und tagesschau.de, sondern auch die regionalen Sendungen. Unsere sachliche und kompetente Form der Information – vor allem, wenn sie regional verortet ist – ist für viele relevant und unverzichtbar. Dabei haben nicht nur die vier linearen Regionalangebote 2020 Rekord-Reichweiten erzielt, sondern auch unser Online-Angebot NDR.de. Der Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und das Vertrauen in uns hat sich in dieser schwierigen Zeit bestätigt, weil wir immer versucht haben, neben der tagesaktuellen Einordnung und faktenbasierten Informationen auch die sich daraus ergebenden Diskussionen abzubilden: die großen Themen gesellschaftlichen Zusammenlebens, die Fragen nach Bildung oder der Freiheit des Einzelnen. Mir ist dabei wichtig, dass wir unser Publikum sachlich informieren und nicht durch Zuspitzungen verunsichern.