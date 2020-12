Döpfner warnt Bundesregierung : Uns droht ein Plattformschutzgesetz

Wie geht es der Presse in Deutschland? In der Corona-Krise ist zu bemerken, dass die unabhängige Presse und öffentlich-rechtliche Medien hohes Vertrauen genießen, aber wirtschaftlich scheint sich das für die Presse nicht auszuzahlen.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. F.A.Z.

Wir befinden uns an einer Weggabelung. Glanz und Elend liegen dicht beieinander. Als ich 2014 einen Brief an Eric Schmidt geschrieben und meine Sorge vor der marktbeherrschenden Dominanz von Google ausgedrückt habe, war ich skeptisch, ob Journalismus in der digitalen Welt noch die gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Rolle spielen kann, die er in einer gesunden Demokratie spielen muss. Darauf folgten einige positive Entwicklungen, etwa die schrittweise Durchsetzung des digitalen Abonnements. Denn mit Werbung alleine, das wurde im zweiten Jahrzehnt der Digitalisierung immer deutlicher, lässt sich Journalismus nicht finanzieren. Dann kam – als Meilenstein – der EU-Beschluss, eine Copyright-Reform als rechtlichen Rahmen zu schaffen, um das Geschäftsmodell von Künstlern und Kreativen, aber auch des Journalismus zu erhalten. Es waren gute Jahre. Jetzt hat leider die dritte Phase begonnen. Und in diesem historischen Moment, in der Corona-Krise, in der es eine existentielle Sehnsucht nach differenzierter, anspruchsvoller, wahrhaftiger Information gibt, ausgerechnet jetzt steht wieder alles auf dem Spiel: leider auch unser Gesellschaftsmodell. Das hat mit dem Agieren der Plattformen, der Politik, aber auch der Verlage selbst zu tun.