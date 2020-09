ARD-Chef Tom Buhrow : „Menschen spüren, wenn sie manipuliert werden sollen“

Aktualisiert am

„Der Zuspruch, den wir in der Corona-Zeit erhalten, ist ein hoffnungsvolles Zeichen für alle, die seriösen Journalismus machen wollen“: der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant Tom Buhrow . Bild: dpa

Tom Buhrow wirbt in den Bundesländern gerade für die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Als Plus führt er den Journalismus der ARD an. Doch der wird scharf kritisiert. Zu Recht?