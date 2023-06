Die Skandalgeschichte des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) ist noch nicht zu Ende. Die Ära von Filz, Verschwendung und mutmaßlicher Vorteilsnahme unter der gekündigten Intendantin Patricia Schlesinger ist vorüber. Ihre Nachfolgerin Katrin Vernau räumt die Trümmer weg, da ist das nächste Chaos schon da: Am 16. Juni will der Rundfunkrat eine neue Intendantin wählen. Bereits die Kandidatenfindung gerät zum Fiasko.

Drei Kandidatinnen, einer fehlte

Auf den ersten Blick sah es gut aus. Die Findungskommission nannte drei Kandidatinnen, die sich im Rundfunkrat an diesem Donnerstag vorstellen: Ulrike Demmer (bis 2021 stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung), Heide Baumann (zuletzt Vodafone Deutschland) und Juliane Leopold (Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell). Tolle Auswahl, demokratisches Verfahren, sagte der Chef der Findungskommission und des Rundfunkrats, Oliver Bürgel.

Kaum hatte er zu Ende gesprochen, legten die beiden Vertreterinnen des RBB-Personals aus der Findungskommission Widerspruch ein. Der qualifizierteste Kandidat, hieß es, sei Jan Weyrauch gewesen, Programmdirektor von Radio Bremen. Doch sei der zurückgetreten, weil der Chef des Verwaltungsrats, Benjamin Ehlers, der ebenfalls in der Findungskommission sitzt, eine Gehaltsobergrenze ins Spiel brachte, die Weyrauch nicht behagte.

Verwaltungsrat: Wir wollen sparen

Nach dem Willen des Verwaltungsratschefs Ehlers soll es beim RBB sparsam zugehen, sparsamer als bei allen anderen ARD-Anstalten. Die geschasste Intendantin Schlesinger hatte sich mit dem Jahressalär von 300.000 Euro, Bonus von 50.000 Euro und weiteren Zulagen äußerst gut gestellt, ihre Nachfolgerin Katrin Vernau kommt auf knapp 295.000 Euro. Solche Summen kommen nicht gut an. Der Verwaltungsrat tut gut daran, die Spitzenverdienerei zu beenden.

So ging es hin und her am Montag und Dienstag, am Mittwoch die nächste Volte: Jan Weyrauch ist doch dabei, trotz des skizzierten finanziellen Rahmens. Man wolle die Wahl nicht durch die andauernde Debatte über die Kandidaten belasten, sagte Rundfunkratschef Bürgel nun, und der Verwaltungsratsboss Ehler ergänzte, er werde die Haltung seines Gremiums in der Frage des Intendantengehalts dem Rundfunkrat noch einmal darlegen.

Die Rundfunkräte wählen zwar die neue Chefin oder den Chef des Senders, das Gehalt aber handelt die oder der Gewählte hernach mit dem Verwaltungsrat aus. Ist jemand einmal gewählt, hat sie oder er beste Karten, den Preis nach oben zu treiben. Das ist eine Schieflage der Gremienkonstruktion, die beim RBB zu den Schlesinger-Exzessen beitrug, die aber auch bei anderen ARD-Anstalten durchschlägt, wie der ehemalige Rundfunkrat und WDR-Sprecher Jürgen Bremer in der F.A.Z. gerade darlegte.

Im Saarland soll es künftig anders laufen

Eine Lösung des Dilemmas schlägt gerade die Landesregierung des Saarlands vor. Beim Saarländischen Rundfunk – der neben Radio Bremen kleinsten Anstalt der ARD – soll der Intendant künftig nicht mehr als 180.000 Euro im Jahr verdienen (der jetzige Amtsinhaber Martin Grasmück kommt auf rund 245.000 Euro) und weniger Macht haben. Der Sender soll, wie die „Saarbrücker Zeitung“ berichtet, künftig von einem Direktorium als „Kollegialorgan“ geführt werden, der Intendant wäre Primus inter Pares.

Das wäre ein Anfang, auch für den RBB. Doch dort geht der Schlamassel weiter, mit drei, vier Kandidaten und einer fünften in der Warteschleife. Die jetzige Intendantin Katrin Vernau nämlich hat sich nicht ins Auswahlverfahren begeben, aber bekundet, dass sie den Job gerne weitermachen würde. Sie will gerufen werden. Möglich wäre das, es muss nur ein Rundfunkratsmitglied beantragen, dass sie auf die Wahlliste kommt.

So sieht es aus beim RBB, Besserung ist noch nicht in Sicht. Dass sie bei der ARD die Skandal-Lektion verstanden haben, ist auch nicht zu erkennen. Er werde um die nächste Erhöhung des Rundfunkbeitrags kämpfen, sagte der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke diese Woche in Berlin. Es wäre „unverantwortlich, wenn ich sage: ‚Wir schmeißen einfach mal 1000 Leute raus‘“, meinte er. Tausend Leute rausschmeißen? Davon ist nicht die Rede, sondern von etwas ganz anderem. Angeblich hat die ARD bei der Gebührenkommission KEF einen „ungedeckten Finanzbedarf“ von zwei Milliarden Euro angemeldet. Plus einer geschätzten Milliarde mehr für ZDF und Deutschlandradio ergäbe das einen Monatsbeitrag von knapp unter zwanzig Euro, hat der „Tagesspiegel“ ausgerechnet. Darüber ist zu reden.