Hessischer Rundfunk : Stellt euch vor, beim HR ist Intendantenwahl!

Am Freitag wählt der Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks eine neue Intendantin. Oder einen neuen Intendanten. So viel steht fest. Und fest steht offenbar auch, dass es ein Zweikampf wird zwischen der Betriebsdirektorin des HR, Stephanie Weber, und dem stellvertretenden ARD-Programmdirektor und „Channel Manager“ der ARD-Mediathek, Florian Hager. Denn nur diese beiden hat die Findungskommission zur Wahl vorgeschlagen.

Eine mögliche Dritte im Bunde, die promovierte Biologin, preisgekrönte Filmemacherin und Bestsellerautorin Ina Knobloch, von deren Kandidatur an dieser Stelle schon die Rede war, hat die Findungskommission nicht auf dem Zettel. Beworben hat sie sich auf Aufforderung hin zweimal: einmal am 30. Juli, auf Anfrage eines Mitglieds der Findungskommission, und dann noch einmal – wiederum dazu aufgefordert – am 13. Oktober, weil sie in der Zwischenzeit von der Kommission nichts mehr gehört und zur Kenntnis genommen hatte, man habe sich darauf geeinigt, dem Rundfunkrat zwei Kandidaten vorzuschlagen: Stephanie Weber und Florian Hager.

Gehört hat Ina Knobloch nach ihrer zweiten Eingabe nach Aufforderung nur in Form des schriftlichen Hinweises, dass mindestens ein Mitglied aus dem Rundfunkrat jemanden zur Wahl vorschlagen müsse. Ein Gespräch mit ihr gab es, anders als man der Selbstdarstellung der Findungskommission auf der Homepage des Hessischen Rundfunks nach denken könnte, nicht. Dort heißt es: „Die Findungskommission hat in einem mehrstufigen Verfahren alle Bewerbungen sowie die von Mitgliedern des Rundfunkrats benannten möglichen Kandidaten und Kandidatinnen geprüft und daraufhin mit zahlreichen möglichen Kandidatinnen und Kandidaten Gespräche geführt.“

Wie sieht es aus, kurz vor der Wahl?

Gefragt nach dem Stand kurz vor dem Wahltag, teilt uns der Vorsitzende des Rundfunkrats und der Findungskommission, Rolf Müller, mit: „Aktuell stehen nur die beiden bekannten Kandidatinnen/Kandidaten am 29. Oktober zur Wahl. Bis zum Beginn des Wahlvorgangs können noch weitere Bewerberinnen oder Bewerber aus den Reihen des Rundfunkrats vorgeschlagen werden. Da dieses Wahlvorschlagsrecht der Rundfunkratsmitglieder noch besteht, waren förmliche Absagen bisher nicht angezeigt.“ Vorschläge sind also noch bis zur Wahl am Freitag möglich.

Auf die Frage, warum die Intendantenwahl geheim vonstattengeht und auch Pressebeobachter keinen Zugang zur Wahlsitzung haben, schreibt der Vorsitzende des Landessportbundes Hessen, Rolf Müller: „Nach den Regelungen im hr-Gesetz und in der Satzung des Hessischen Rundfunks über die betriebliche Ordnung ist die Öffentliche Hauptversammlung des Rundfunkrats öffentlich; darüber hinaus besteht keine Verpflichtung des Rundfunkrats, in öffentlicher Sitzung zu tagen.“ So wählt der Rundfunkrat also hinter verschlossenen Türen. „Das Ergebnis wird nach Abschluss der Wahl und Beschluss über die Amtszeit des künftigen Intendanten/der künftigen Intendantin über eine Pressemitteilung bekannt gegeben.“ Das HR-Gesetz besagt, dass die Intendantin oder der Intendant mit einfacher Mehrheit, „voraussichtlich in geheimer Wahl“, vom Rundfunkrat bestimmt wird, der dann gleich anschließend die Amtszeit des Gewählten festlegt: Sie beträgt fünf bis stattliche neun Jahre.

Findungskommission sondiert das Bewerberfeld

Von Transparenz und Öffentlichkeit, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie schon der Name sagt, prägend sein sollten, zeugt das Vorgehen nicht. Es entspricht vielmehr einem Gebaren, wie wir es seit jeher kennen und zuletzt vor zwei Jahren bei der Intendantenwahl im Südwestrundfunk vorgeführt bekamen: Vor der Wahl wird eine Findungskommission eingesetzt, die das Kandidatenfeld auf diejenigen verengt, auf die sich bestimmte Lager und Strippenzieher schon verständigt haben. Beim SWR waren das als Kandidaten die Stuttgarter Landessenderdirektorin Stefanie Schneider und Kai Gniffke, damals Chef der Redaktion ARD-aktuell. Gewählt wurde Gniffke. Nicht zur Wahl zugelassen worden waren – dank der Findungskommission – der Moderator Clemens Bratzler und der NDR-Fernsehchefredakteur Andreas Cichowicz. Der SWR-Verwaltungsdirektor Jan Büttner zog sich angesichts des Geklüngels zurück.

Die Intendantenwahl im ZDF fand im Juli dieses Jahres zwar öffentlich statt, das Abstimmungsverhalten jedoch entsprach dem politischen Lagerkampf, über den sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk (vor allem dessen Satire-Trupp) sonst so erhaben dünkt. Der Programmdirektor Norbert Himmler wurde erst im dritten Wahlgang zum Intendanten gewählt. Davor hatte es der „rote“ Freundeskreis im Fernsehrat dem „schwarzen“ Pendant mal so richtig gezeigt, indem er geschlossen für Himmlers Gegenkandidatin, die ARD-Hauptstadtstudiochefin Tina Hassel, stimmte. Vor dem dritten Wahlgang zog sich Tina Hassel zurück.